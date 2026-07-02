Avertismentul dur al analiștilor financiari la Conferința AAFBR 2026: Schimbăm modelul economic prin decizie sau așteptăm să fim împinși de o nouă criză?

1. Contextul strategic: Majoratul analizei financiare în România la un moment de răscruce

Cea de-a 18-a ediție a conferinței anuale a Asociației Analiștilor Financiari-Bancari din România (AAFBR) nu reprezintă doar un „majorat” simbolic al unei instituții de prestigiu, ci marchează suprapunerea acestei maturități profesionale cu un moment de limită structurală pentru economia națională. Într-un peisaj european definit de stagnare și sub presiunea unei inflații care a transformat România în „campioana scumpirilor” în Uniunea Europeană, tema „Reconfigurării modelului de creștere economică” încetează să mai fie o dezbatere academică și devine un imperativ de securitate economică. Ne aflăm în punctul în care motoarele tradiționale ale creșterii s-au gripat – cele bazate pe un consum exuberant, pe forță de muncă ieftină și pe deficite finanțate prin datorie.

Relevanța acestei tranziții este critică: România a atins un prag unde convergența cantitativă a devansat-o pe cea calitativă. Această asimetrie creează un risc sistemic major: dacă nu reușim să trecem de la o economie de consum la una bazată pe investiții și valoare adăugată, stabilitatea pe termen lung a țării va fi sacrificată pe altarul unor dezechilibre macroeconomice greu de corectat. Miza acestei tranziții este simplă, dar brutală: fără o reconfigurare rapidă, riscăm să rămânem blocați în „capcana venitului mediu”, plătind dobânzi record pentru un trecut fiscal nesustenabil, în loc să investim în productivitatea viitorului. Această realitate a fost diagnosticul onest care a impus tonul întregului eveniment.

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2. Diagnosticul prezentului: O economie care și-a atins limitele modelului bazat pe consum

În deschiderea conferinței, Flavius Jakubowicz, președintele AAFBR, a ales să înlocuiască discursul ceremonios cu o radiografie dură a prezentului. Mesajul central a fost acela al „asumării”: România nu mai are nevoie de proiecții optimiste care maschează realitatea cifrelor, ci de o confruntare directă cu limitele modelului actual. Analiza prezentată a evidențiat o discrepanță fundamentală între aspirații și capacități: consumul mediu al românului a atins 94% din media Uniunii Europene, în timp ce productivitatea muncii a rămas în urmă, la doar 78%.

Această diferență de 16 puncte procentuale nu este o simplă statistică, ci o vulnerabilitate finanțată prin împrumuturi externe masive. Cifrele sunt fără echivoc: un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024 și o inflație de aproximativ 11%, cele mai mari din blocul comunitar. În timp ce datoria publică se îndreaptă spre pragul de 60%, avertismentul Comisiei Europene este unul de tip „ceasul de pe urmă”: fără ajustări, datoria ar putea exploda la 90% din PIB până în 2036. În acest context, Jakubowicz a lansat o întrebare care definește miza momentului:

„Există momente în care o economie nu mai are nevoie de optimism, are nevoie de adevăr… Întrebarea acestei zile nu cred că este dacă schimbăm modelul, este dacă îl schimbăm prin decizie sau printr-o criză.”

Această perspectivă strategică sugerează că suntem la finalul erei în care am putut simula prosperitatea prin deficite. Diagnosticul președintelui a servit drept bază pentru analiza tehnică a economiștilor-șefi, care au detaliat mecanismele prin care aceste dezechilibre erodează competitivitatea națională.

3. Panelul macroeconomic: Constrângeri, „minunata coincidență” și capcanele convergenței

Panelul economiștilor-șefi a disecat sfârșitul erei „banilor ieftini”, subliniind că România se află într-o poziție de outlier regional. În timp ce vecinii noștri au reușit să stabilizeze inflația și deficitele, România plătește o primă de risc uriașă: ne împrumutăm cu un premium de 170 de puncte de bază peste Polonia și suntem mai scumpi chiar și decât Serbia, țară care nu deține rating investment grade.

Valentin Lazea: Imperativul „minunatei coincidențe”

Economistul-șef al BNR a propus conceptul de „Minunată Coincidență”, argumentând că stabilitatea pe termen lung depinde de alinierea a trei indicatori cheie în intervalul 2,5-3%: inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. Lazea a subliniat că forțarea creșterii peste potențialul de 3% prin stimulente fiscale nu produce bogăție, ci inflație și deficite externe. El a avertizat că salariile și pensiile nu pot crește sustenabil mai repede decât productivitatea și masa salarială care le alimentează, cerând un „apostolat” al analiștilor pentru a explica aceste concepte mediului de afaceri.

„E necesar un pact politico-economic… care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale… între 2,5 și 3% pentru cei trei indicatori: inflație, deficit bugetar și creștere economică.”

Ionuț Dumitru: Dezindustrializarea și sfârșitul poeziei „forței de muncă ieftine”

Analiza lui Ionuț Dumitru a evidențiat o problemă structurală profundă: pierderea a 10 puncte procentuale din ponderea industriei prelucrătoare în PIB (de la 24% la 14%) în ultimul deceniu. România trece printr-un proces accelerat de dezindustrializare cauzat de costuri energetice record și de o creștere a costului unitar cu forța de muncă (Unit Labor Cost) cu 50% față de 2015.

„România în momentul de față nu are o problemă doar de încetinire economică temporară… ci o problemă structurală mai profundă de competitivitate… poezia cu forța de muncă ieftină și bine calificată nu mai este valabilă.”

Florian Libocor: Capcana convergenței incomplete

Florian Libocor a introdus o nuanță esențială: diferența dintre convergența cantitativă (recuperarea decalajului de PIB per capita) și cea calitativă (inovare, instituții, R&D). Cu investiții în cercetare-dezvoltare de doar 0,5% din PIB (cele mai mici din UE România riscă să rămână blocată într-o zonă de vulnerabilitate, unde nu mai este suficient de ieftină pentru a concura cu economiile emergente, dar nici suficient de inovatoare pentru a rivaliza cu cele avansate.

„Modelul bazat pe consum și salarii mici… este în proximitatea propriilor limite… trebuie să trecem de la o creștere rapidă la o creștere sustenabilă.”

Ciprian Dascălu: Costul capitalului și fenomenul de crowding out

Ciprian Dascălu a explicat mecanismul de crowding out: prin împrumuturile masive necesare acoperirii deficitului, statul „absoarbe” capitalul disponibil, crescând costul de finanțare pentru sectorul privat. Când rata risk-free este de 7%, costul capitalului pentru o companie devine de două cifre, făcând orice plan de investiții neviabil.

„Plătim nu pentru viitor, ci pentru trecutul nostru fiscal… este puțin probabil ca PIB-ul nominal pe următorii 10 ani să crească în medie la nivelul ratelor curente de împrumut.”

Aceste constrângeri macroeconomice dictează o schimbare de paradigmă: reparația nu mai poate veni de la centru, ci din modul în care economia reală își redefinește valoarea.

4. Panelul economiei reale: De la materii prime la branduri și experiențe

Tranziția discuției către economia reală a mutat focusul de la „ce ne lipsește” la „cum putem câștiga”. În timp ce macroeconomiștii au trasat liniile de demarcație ale stabilității, antreprenorii au prezentat viziunea din tranșee, unde energia, tehnologia și capitalul uman sunt armele principale.

Dragoș Neacșu: Energia ca factor de productivitate

Pentru Dragoș Neacșu, energia trebuie să înceteze a mai fi privită exclusiv ca un cost sau ca o problemă socială externalizată pe furnizori. România are potențialul de a deveni exportator net de energie până în 2030, dar acest lucru necesită investiții masive în interconectivitate (creșterea capacității de la 4 GW la 7 GW) și stocare.

„Trebuie să căpătăm un statut sustenabil, durabil și eficient economic și social de exportator net de energie… energia ar trebui să fie parte din soluția productivității.”

Radu Crăciun: Guvernanța împotriva mediocrității

Radu Crăciun a identificat guvernanța corporativă ca fiind „motorul silențios” al dezvoltării. Scalarea companiilor românești este blocată nu de lipsa banilor, ci de lipsa viziunii la nivel micro. Fără independență reală în consiliile de administrație și fără o viziune care să depășească simpla supraviețuire, companiile locale nu vor putea deveni campioni regionali.

„Scalarea unei companii ține în exclusivitate de viziunea pe care o ai… avem nevoie de spargerea mediocrității și a complezenței din consiliile de administrație.”

Sergiu Neguț: Accelerarea capitalului prin tehnologie

Sergiu Neguț a pus degetul pe rana finanțării: doar 22% dintre firmele românești sunt creditate, față de 40% în Occident. El a argumentat că sofisticarea muncii prin tehnologie (AI, digitalizare) este singura cale de a compensa creșterea costurilor salariale. Formarea de capital românesc trebuie accelerată prin viteză de rotație și prin asumarea unor riscuri inteligente, sprijinite de un ecosistem de venture capital și garanții de stat.

„Creșterea economiei românești în ultimii 20 de ani s-a bazat preponderent pe creșterea sofisticării muncii… trebuie să accelerăm creditarea antreprenorilor români.”

Marius Bîcu: Revoluția brandului românesc

Poate cea mai plastică ilustrare a eșecului actualului lanț de valoare a venit de la Marius Bîcu: România exportă grâu (materie primă) și importă aluat congelat (valoare adăugată). Soluția stă în transformarea „commodities” în experiențe și branduri. Brandul este cel care permite marje de profit superioare, protejând compania de fluctuațiile prețurilor la materii prime.

„Brandul românesc este averea României… potențialul este ca business-urile care exportă materie primă să se transforme în business-uri cu brand și experiență.”

5. Concluziile AAFBR: 5 Direcții pentru o Românie competitivă

În finalul conferinței, concluziile au fost sintetizate în cinci piloni strategici, meniți să ghideze decidenții politici și mediul de afaceri către orizontul anului 2026, un an-cheie în care se suprapun termenele PNRR, procesul de aderare la OCDE și reevaluările de rating.

1. Productivitate, nu doar salarii

Obiectivul național nu trebuie să fie o economie a salariilor mici, ci una a valorii mari. Orice majorare salarială nominală care nu este susținută de investiții în educație tehnică și tehnologie va genera inevitabil inflație, nu prosperitate.

2. Reindustrializare și energie predictibilă

Energia trebuie să devină un avantaj competitiv. Eliminarea subvențiilor nediscriminatorii și concentrarea pe investiții în producția de bandă și stocare va permite industriei prelucrătoare să redevină un motor de export.

3. Investiții înaintea consumului

România se află în fața unui vârf istoric de absorbție a fondurilor europene (aprox. 9 miliarde de euro). Eficiența execuției acestor proiecte de infrastructură este vitală pentru a evita o contracție economică în momentul retragerii stimulului fiscal.

4. Stat eficient prin digitalizare reală

Reforma statului nu este despre tăieri bugetare oarbe, ci despre eficiență. Un stat cu servicii publice digitale performante reduce costurile indirecte pentru mediul de afaceri și crește gradul de colectare a veniturilor fiscale (unde avem un gap de TVA de 33%).

5. Credibilitate fiscală și ancora OCDE

Aderarea la OCDE este singura ancoră care poate disciplina politicile publice pe termen lung, reducând costul de finanțare. Predictibilitatea fiscală este monedă de schimb pentru investițiile de capital care să genereze creștere sustenabilă.

Apel la acțiune și responsabilitate Intergenerațională

Reconfigurarea modelului economic al României a încetat să mai fie o opțiune; este o necesitate dictată de supraviețuirea noastră ca economie funcțională. Inacțiunea actuală nu este neutră, ci reprezintă o decizie de a transfera povara unor dezechilibre structurale către generațiile viitoare. Așa cum s-a subliniat în încheierea evenimentului, viitorul nu ne va judeca pentru „optimismul de fațadă” al prezentului, ci pentru povara datoriei publice pe care o lăsăm moștenire.

Soluțiile există, capitalul este disponibil, iar ferastra de oportunitate oferită de PNRR și OCDE este unică. Ceea ce lipsește este decizia colectivă de a trece de la o economie a consumului la una a producției de valoare. AAFBR își reafirmă rolul de furnizor de expertiză și capital uman înalt calificat, prin certificările internaționale (EFFAS), pregătiți să susțină acest nou model economic. Este timpul ca România să aleagă reconfigurarea prin proiectare strategică, înainte ca realitatea crudă a unei crize economice să o facă prin forță.

Despre AAFBR

Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) reunește profesioniști din sectorul financiar-bancar și promovează analiza economică, educația financiară și dialogul între mediul academic, instituțiile publice și sectorul privat.

Conferința Anuală AAFBR reprezintă un spațiu de dialog între profesioniștii din domeniul economic și financiar, cu scopul de a identifica soluții și direcții de dezvoltare pentru economia României într-un context european și global aflat într-o continuă transformare.

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