Avertismentul dur al lui Xi Jinping pentru Trump arată tensiunile SUA-China, în ciuda unui summit fastuos și cu cuvinte frumoase la Beijing

Liderul chinez crede că Taiwanul este cea mai importantă problemă cu care se confruntă și că, dacă este gestionată necorespunzător, aceasta ar putea împinge întreaga relație dintre SUA și China într-o situație extrem de periculoasă, scriu Reuters și New York Times.

Președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump că negocierile comerciale înregistrează progrese, la începutul summitului de două zile de joi și vineri de la Beijing, dar a avertizat că dezacordurile privind Taiwanul ar putea conduce relațiile pe un drum periculos și chiar ar putea duce la un conflict.

Declarațiile lui Xi referitoare la Taiwan, revendicat de Beijing, au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu ușile închise între liderii celor două cele mai mari economii ale lumii, care a durat peste două ore, a declarat Ministerul de Externe al Chinei.

Acestea au reprezentat un avertisment dur – dacă nu chiar fără precedent – în cadrul unui eveniment plin de fast care, a părut mai degrabă prietenos și relaxat, scrie Reuters.

În cadrul unui fastuos banchet oficial organizat în Sala Mare, Xi a declarat că „marea renaștere a națiunii chineze și readucerea Americii la măreție pot merge mână în mână.”

Trump i-a mulțumit lui Xi pentru „o primire magnifică, fără egal” și l-a invitat oficial să viziteze Casa Albă pe 24 septembrie.

Ce spun americanii

Rezumatul discuțiilor oferit de partea americană nu a menționat deloc Taiwanul.

În schimb, acesta s-a concentrat pe dorința comună a liderilor de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, efectiv închisă din cauza războiului cu Iranul, și pe interesul aparent al lui Xi de a cumpăra petrol american pentru a reduce dependența Chinei de aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

Cu popularitatea lui Trump afectată de un război cu Iranul care nu dă semne de sfârșit, prima vizită a unui președinte american în China în aproape un deceniu a căpătat o importanță sporită, pe măsură ce acesta caută succese economice.

„Unii spun că acesta ar putea fi cel mai important summit din istorie”, i-a spus Trump lui Xi în scurta sa alocuțiune de deschidere, după o ceremonie la care au participat garda de onoare și mulțimi de copii care fluturau flori și steaguri la Marea Sală a Poporului din Beijing.

Xi i-a spus lui Trump că negocierile de miercuri dintre echipele economice și comerciale ale SUA și Chinei au ajuns la „rezultate generale echilibrate și pozitive”, a declarat Ministerul de Externe de la Beijing.

Discuțiile au avut ca scop menținerea unui fragil armistițiu comercial încheiat în octombrie anul trecut și stabilirea unor mecanisme de sprijinire a comerțului și investițiilor viitoare, au declarat oficiali cu cunoștințe în materie.

Cea mai importantă problemă

Săptămâna aceasta, Trump a declarat că se așteaptă ca Xi să abordeze problema spinoasă a vânzărilor de arme ale SUA către Taiwan.

Având în vedere că statutul unui pachet de 14 miliarde de dolari care așteaptă aprobarea lui Trump rămâne încă neclar, China și-a reiterat miercuri opoziția fermă față de aceste vânzări.

SUA au obligația legală de a furniza Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, în ciuda lipsei relațiilor diplomatice oficiale.

Liderul chinez i-a spus lui Trump că Taiwanul este cea mai importantă problemă cu care se confruntă și că, dacă este gestionată necorespunzător, aceasta ar putea împinge întreaga relație dintre SUA și China într-o situație extrem de periculoasă și ar putea determina țările să intre în conflict sau chiar să ajungă la o confruntare, potrivit rezumatului discuțiilor prezentat de Beijing.

Beijingul a emis avertismente puternice cu privire la Taiwan și în trecut, dar chiar și așa, această mențiune de la summit este demnă de remarcat, a spus pentru Reuters Joe Mazur, analist de geopolitică la firma de consultanță Trivium China.

„El avertizează partea americană în termeni clari să nu facă prostii”, a adăugat Mazur.

„Președintele SUA înțelege aspectele sensibile legate de Taiwan”

Trump nu a răspuns la întrebarea unui reporter cu privire la Taiwan, în timp ce se poza mai târziu alături de Xi la Templul Cerului, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO unde împărații se rugau odinioară pentru recolte bune.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat însă că liderul de la Casa Albă înțelege aspectele sensibile legate de Taiwan și se va pronunța pe această temă în zilele următoare.

„Președintele Trump înțelege problemele de aici și înțelege sensibilitățile din jurul acestui subiect, iar oricine a afirmat contrariul nu înțelege stilul de negociere al lui Donald Trump”, a spus Bessent într-un interviu înregistrat pentru CNBC.

Ei urmează să participe joi la un fastuos banchet de stat înainte de a lua ceaiul și prânzul împreună vineri.

Discuția despre cipuri

Trump și Xi au convenit să extindă cooperarea în domeniul comerțului și al agriculturii și au schimbat opinii cu privire la situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană, conform rezumatului prezentat de China.

De asemenea, au discutat despre extinderea accesului pe piața chineză pentru întreprinderile americane și creșterea investițiilor chineze în industriile americane, potrivit Casei Albe.

Alături de Trump în această vizită se află un grup de directori executivi care doresc să rezolve problemele cu China, de la Elon Musk până la Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, care s-a alăturat delegației în ultimul moment.

Statele Unite au autorizat aproximativ 10 firme chineze să cumpere puternicul cip AI H200 al Nvidia, dar până în prezent nu a fost efectuată nicio livrare, a raportat în exclusivitate Reuters.

Poziția slăbită a lui Trump

Dinamica puterii s-a schimbat de la ultima vizită a lui Trump la Beijing în 2017, când China a făcut tot posibilul să-l curteze pe președinte și să cumpere bunuri americane în valoare de miliarde de dolari, a spus Ali Wyne, consilier senior pentru relațiile SUA-China la International Crisis Group, citat de Reuters.

Trump recunoaște acum statutul crescând al Chinei, prin reînvierea termenului „G2”, care se referă la un duo de superputeri.

Iar Trump intră în negocieri cu o poziție slăbită.

Instanțele americane i-au limitat capacitatea de a impune taxe vamale după bunul plac asupra exporturilor din China și din alte țări.

Războiul cu Iranul a alimentat, de asemenea, inflația pe plan intern și a amplificat riscul ca Partidul Republican al lui Trump să piardă controlul asupra uneia sau ambelor camere legislative în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Deși economia chineză a înregistrat o scădere, Xi nu se confruntă cu o presiune economică sau politică comparabilă.

Acorduri comerciale posibile

Cu toate acestea, ambele părți sunt dornice să mențină armistițiul comercial din octombrie anul trecut, în cadrul căruia Trump a suspendat taxele vamale uriașe aplicate mărfurilor chineze, iar Xi a renunțat la blocarea aprovizionării globale cu metale rare vitale.

Washingtonul intenționează să vândă Chinei avioane Boeing, produse agricole și energie pentru a reduce deficitul comercial care îl deranjează de mult timp pe Trump, în timp ce Beijingul dorește relaxarea restricțiilor impuse de SUA asupra exporturilor de echipamente pentru fabricarea cipurilor și de semiconductori avansați, au declarat oficiali implicați în planificarea acestor demersuri.

Pe lângă chestiunile comerciale, se așteapta ca Trump să încurajeze China să convingă Iranul să încheie un acord cu Washingtonul pentru a pune capăt conflictului.

Însă analiștii se îndoiesc că Xi va fi dispus să exercite presiuni puternice asupra Teheranului sau să înceteze sprijinul acordat armatei iraniene, având în vedere importanța Iranului pentru Beijing.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pentru Fox News la bordul Air Force One că este în interesul Chinei să contribuie la rezolvarea crizei, întrucât multe dintre navele sale sunt blocate în Golf, iar o încetinire a economiei globale ar afecta exportatorii chinezi.

Rezumatul întâlnirii prezentat de partea de stat chineză nu a menționat programul nuclear al Iranului sau Strâmtoarea Ormuz, precizând doar că s-a discutat despre Orientul Mijlociu.