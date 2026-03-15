Avertismentul liberalilor către PSD privind adoptarea bugetului. Amendamentele să nu fie „negociate în culise”

PNL îi avetizează pe social-democrați să nu susțină amendamente la buget care să presupună creșterea cheltuielilor fără ca acestea să fie discutate în prealabil în coaliție. Liberalii se tem că PSD ar putea să treacă amendamentele prin negocieri în culise sau impuse prin „voturi-surpriză”.

„Partidul Național Liberal avertizează PSD să nu transforme dezbaterea bugetului într-un exercițiu politic și să respecte regulile stabilite în cadrul coaliției de guvernare. România nu își mai permite jocuri politice făcute pe banii publici”, se spune în comunicatul PNL.

Liberalii amintesc constrângerile legate de reducerea deficitului bugetar și susțin că ținta de 6,2% va face ca România să fie credibilă în fața creditorilor și partenerilor europeni.

Liberalii invocă acordul politic al coaliției

„În condițiile în care înregistrăm perturbații majore pe piețele combustibililor și pe cele financiare ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce poate genera creșterea inflației și reducerea creșterii economice, prudența și responsabilitatea ar trebui să ne ghideze pe toți”, este un alt argumentat invocat de PNL.

O eventuală creștere a cheltuielilor bugetare ar avea ca efecte creșterea datoriei publice, dobânzi mai mari la împrumuturile statului și deteriorarea credibilității României în fața instituțiilor financiare internaționale.

Liberalii menționează și articolul 19 din acordul politic al coaliției care stipuleacă că „nicio inițiativă sau vot care presupune creșteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliției.”

„PNL atrage atenția că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției și asumate de Guvernul susținut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament”, mai precizează sursa citată.

Ședință a conducerii PSD

Sorin Grindeanu a convocat o ședință extinsă a conducerii PSD pentru duminică, de la 16.00. Liderii social-democrați vor decide dacă votează sau nu bugetul în Parlament. Totuși, membri ai conducerii spun că reuniunea va fi doar o formalitate, în ideea în care decizia de a vota bugetul e deja luată, dar că urmează consultarea prin care vor decide dacă îl vor mai susține pe premier.

Parlamentarii PSD sunt pregătiți să depună amendamente pentru proiectul de buget. Le vor discuta în ședința de duminică. Ei vor, practic, să introducă în proiect cerințele care nu le-au fost respectate – cum ar fi alocarea de fonduri pentru pachetul de solidaritate și că vor forța astfel mâna lui Bolojan.

Liderii PSD cu care Hotnews a stat de vorbă spun că nu se bazează pe voturile AUR pentru a trece aceste modificări pentru că, pe de o parte, niciun parlamentar nu va vota împotriva unor amendamente care ajută oamenii. Pe de altă parte, „dacă AUR votează amendamentele noastre, eu ce o să le zic? Nu votați?”, spune unul dintre liderii PSD.