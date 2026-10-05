Avertismentul Moody’s: Din 2029 populația Europei va începe să scadă. „Cine va mai plăti pensiile?”

Moody’s avertizează asupra unui număr mai mic de angajați și a creșterii costurilor cu pensiile și asistența medicală. Iar inteligența artificială poate umple doar o parte din deficit, spune Olivier Chemla, vicepreședinte pentru strategie și standarde de credit la Moody’s, într-un interviu la CNBC

Avertismentul e confirmat și de Eurostat, care spune că Uniunea Europeană se apropie de un punct de cotitură demografică : populația sa va atinge un vârf în 2029, iar apoi va începe să scadă constant.

Pentru finanțele publice, însă, numărătoarea inversă a început deja. Îmbătrânirea populației reduce treptat numărul de lucrători, sporind în același timp nevoile de pensii, asistență medicală și îngrijire.

Acesta este mesajul Moody’s, care avertizează că vor exista consecințe economice cu mult înainte ca populația totală a unei țări să înceapă să se micșoreze. Schimbarea în componența pe vârste este suficientă pentru a pune presiune asupra creșterii economice și asupra bugetelor guvernamentale, chiar dacă numărul locuitorilor continuă să crească.

Raportul care devine periculos

Astăzi, în economiile G7, există aproximativ trei persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani. Până în 2050, se așteaptă ca raportul să scadă la aproximativ doi la unu, potrivit Moody’s. Potrrivit datelor INS, În România sunt aproximativ 3,2 persoane de vârstă de muncă (15–64 de ani) pentru fiecare persoană de 65 de ani și peste.

Această schimbare înseamnă că va fi necesară o forță de muncă potențială care să susțină nevoile unei populații îmbătrânite, mai mari. În același timp, reducerea forței de muncă disponibile va îngreuna creșterea producției.

Chemla a explicat pentru CNBC că îmbătrânirea populației afectează economia pe mai multe niveluri: încetinește creșterea, crește cheltuielile cu pensiile și îngrijirea, modifică cererea consumatorilor și afectează ratele dobânzilor reale și randamentele obligațiunilor guvernamentale.

Într-un raport publicat săptămâna trecută, agenția de rating a declarat că tranziția demografică va aduce decizii dificile de politică economică. Creșterea populației, care timp de decenii a susținut creșterea economică și bonitatea, cedează locul unei fertilități mai scăzute și unor schimbări rapide în structura pe vârste.

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În SUA, rolul decisiv al imigrației

În SUA, momentul în care populația va scădea va veni abia în 2080, potrivit Biroului de Recensământ al SUA, datorită imigranților.

Fără contribuția imigrației, declinul populației a început deja, așa cum subliniază CNBC. Decalajul dintre proiecții arată cât de decisive sunt fluxurile migratorii pentru traiectoria demografică viitoare a țării.

Inteligența artificială crește producția, dar roboții nu consumă

Creșterea productivității devine mai importantă pe măsură ce forța de muncă se reduce. Inteligența artificială și automatizarea pot ajuta întreprinderile și economiile să producă mai mult cu mai puțini lucrători. Cu toate acestea, potrivit Moody’s, acestea pot compensa doar o parte din problema demografică.

Semla subliniază că tehnologia poate înlocui sau suplimenta forța de muncă în industrie și servicii, dar nu umple golul din consum. „Roboții nu consumă – cel puțin nu încă”, a spus el.

Distincția este crucială: mai puțini lucrători limitează capacitatea productivă, în timp ce mai puține gospodării și consumatori slăbesc cererea. Chiar dacă tehnologia dă un impuls semnificativ producției, a doua latură a problemei rămâne.

Economiile emergente îmbătrânesc, având venituri mai mici

Presiunea demografică se extinde dincolo de economiile dezvoltate. În China, proporția persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste s-a dublat în două decenii, de la 7% la 14%. Brazilia, Thailanda și Turcia urmează căi similare.

Aceste economii emergente sunt solicitate să se adapteze mai rapid și să suporte costurile îmbătrânirii populației cu venituri mult mai mici decât cele ale țărilor avansate atunci când se aflau în aceeași fază demografică.

Prin urmare, 2029 este o piatră de hotar pentru Uniunea Europeană. Cea mai dificilă ajustare a început deja: economiile trebuie să găsească modalități de a susține creșterea și de a finanța nevoile tot mai mari de îngrijire și pensii, pe măsură ce proporția persoanelor în vârstă de muncă scade.