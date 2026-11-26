Deficitul pe nouă luni e cel mai mic din 2022 încoace, dar inflația, dobânzile mari și un dezechilibru extern în creștere fac din anul viitor unul fragil, avertizează patronatul Concordia.

România încheie 2026 cu o economie în ușoară scădere, de 0,3–0,5%, și cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Leul s-a depreciat cu aproximativ 5% față de euro. Totuși, analiza de final de an a Confederației Patronale Concordia găsește și o veste bună: corecția bugetară dă rezultate. Deficitul pe primele nouă luni, de circa 3,8% din PIB, e cel mai bun din 2022 încoace. Ținta anuală de 6,2% rămâne realizabilă, cu condiția ca cheltuielile de final de an să fie ținute sub control.

Factura au plătit-o gospodăriile și companiile, prin taxe mai mari, putere de cumpărare mai mică, plăți întârziate și incertitudine. „2026 a fost anul în care am plătit factura dezechilibrelor acumulate. Ajustarea a fost dureroasă pentru gospodării și companii, dar a început să dea rezultate pe partea bugetară”, a declarat Paul Aparaschivei, directorul executiv al Concordia.

Inflația a coborât în vară spre 6%, dar scăderea a fost în mare parte statistică. În octombrie a urcat din nou la aproape 7%, iar BNR estimează 7,4% la final de an. De aceea, Concordia nu se așteaptă ca dobânda-cheie, menținută la 6,50% tot anul, să scadă mai devreme de mijlocul lui 2027.

Nici contextul european nu a ajutat prea mult. Potrivit prognozei de toamnă a BusinessEurope, cea mai mare organizație umbrelă a mediului de afaceri din Europa, economia europeană s-a dovedit mai rezilientă decât se aștepta. Creșterea estimată pentru 2026 e de 1,4% în UE și de 1,2% în zona euro. Șocul energetic legat de conflictul din Orientul Mijlociu s-a simțit moderat și a lovit mai mult prețurile decât activitatea economică. Inflația din zona euro a urcat la 3,8% în septembrie, iar BCE a majorat de două ori dobânzile, în iunie și în septembrie.

Pe plan intern, riscul principal ține de costul la care se împrumută statul. Toate cele trei mari agenții de rating plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, la un pas de categoria „junk”. Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani se menține peste 7%. Datoria publică a trecut de 60% din PIB și ar urma să ajungă la 63,3% în 2027, potrivit Ministerului Finanțelor.

Deficitul bugetar s-a corectat, dar cel extern nu. Deficitul de cont curent a urcat la 22,9 miliarde de euro în primele nouă luni, peste nivelul de anul trecut, iar investițiile străine directe au scăzut cu peste o treime. Concordia estimează că leul va rămâne sub presiune și în 2027. Pentru companii, riscul valutar a redevenit un cost real, care trebuie gestionat în contracte, finanțări și prețuri. Presiunea va crește odată cu finalul PNRR: fondurile europene din buget ar urma să scadă de la 98,7 miliarde de lei în 2026 la aproximativ 59 de miliarde în 2027, iar golul ar trebui acoperit rapid din fondurile de coeziune.

Revenirea e posibilă dacă disciplina fiscală se menține. Comisia Europeană estimează pentru 2027 o creștere de 1,8%, iar FMI una de 2,2%. Ar susține-o scăderea inflației, primele reduceri de dobândă, fondurile de coeziune și proiecte energetice precum Neptun Deep. Concordia cere predictibilitate, mai ales în politica fiscală: eliminarea IMCA, așa cum s-a angajat Guvernul, impozite specifice doar pe perioade limitate și păstrarea cotei unice pe veniturile salariale. Patronatul cere și măsuri pentru competitivitate, mai ales la costurile cu energia, birocrație și digitalizare.

Dincolo de ciclul economic, analiza semnalează două probleme de structură. Ponderea industriei în PIB a scăzut de la 29% în 2011 la 16,7% în 2025. Sectorul IT, construit în bună parte pe servicii externalizate pentru companii străine, a avut în 2026 o contribuție negativă la creștere, pe fondul automatizării prin inteligență artificială. „O economie care pierde industrie înainte de a construi servicii cu valoare adăugată mare rămâne dependentă de consum și importuri”, avertizează Iulian Lolea, economistul șef al Concordia. „Energia competitivă, investițiile productive și recalificarea forței de muncă nu pot aștepta finalul consolidării fiscale.”