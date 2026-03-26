Avertismentul unui general: Armata britanică este atât de slăbită încât maxim poate „cuceri un mic oraș comercial”

Armata duce o lipsă critică de artilerie și este acum atât de mică, cu 70.000 de soldați, încât „nu poate face nimic substanțial”, spune generalul Sir Richard Barrons, citat de The Independent.

Într-o evaluare amănunțită a armatei, generalul Sir Richard Barrons, care a fost unul dintre autorii unei importante analize publicate anul trecut privind starea armatei britanice, a avertizat că niciuna dintre forțele armate nu poate face „nimic substanțial” în caz de conflict.

Armata britanică este atât de slăbită încât maxim poate „cuceri un mic oraș comercial doar într-o zi bună”, a avertizat fostul comandant într-un interviu pentru BBC.

„Forțele armate pe care le avem acum, datorită dimensiunii lor, dar și datorită sofisticării lor, pot aduce o contribuție foarte mică pe uscat, în aer și pe mare, la o operațiune condusă fie de SUA, fie, mai probabil, de NATO. Dar nu poate produce nimic substanțial”, a declarat el pentru BBC.

Fostul comandant militar de rang înalt a explicat că Marea Britanie a promis alianței NATO un corp de rezervă strategică cuprins între 30.000 și 50.000 de soldați, gata să fie desfășurat oriunde în alianță.

Cu toate acestea, el a susținut că „armata nu are încă echipamentul, antrenamentul sau sprijinul necesar pentru a se apropia de acest lucru”.

„Sincer, armata de astăzi ar putea face un lucru foarte mic, practic ar putea cuceri un mic oraș comercial într-o zi bună”, a adăugat generalul.

Jack Watling, cercetător în domeniul războiului terestru la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), a fost de acord cu această evaluarea dură.

„Ucrainenii care au încercat să apere Bahmutul au pierdut 10.000 de oameni, uciși și răniți și este un mic oraș comercial, iar aceasta ar reprezenta aproape întreaga forță de infanterie din armata britanică”, a avertizat el.

Cercetătorul a avertizat, de asemenea, că Regatul Unit are o lipsă critică de artilerie, după ce a furnizat cantități mari Ucrainei.

Marea Britanie cheltuiește 2,4% din venitul național pentru apărare, dar prim-ministrul Keir Starmer a declarat că va cheltui 3,5% pentru apărare până în 2035.