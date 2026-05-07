Avertismentul unui ministru interimar: „S-ar putea să ne îndreptăm către un blocaj politic și acest Guvern să rămână interimar luni de zile”

Mandatul unui ministru interimar este unul limitat, „fără posibilitate de a promova politici publice”, motiv pentru care „discuțiile pentru formarea unui nou guvern ar trebui să aibă loc cât mai repede”, a afirmat joi ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, într-o conferință de presă.

Oficialul a explicat că, în acest moment, proiecte pregătite în Ministerul Sănătății sau aflate pe circuitul de avizare interministerială, care „sunt pentru binele sistemului sanitar”, sunt blocate și „pierdem cu toții, pierd cetățenii și pierd pacienții”. În această situație se află proiecte legate de clasificarea spitalelor, de înființarea, în premieră în România, a unui program de paliație și de un proiect de prevede reglementarea concediilor medicale, a explicat ministrul interimar.

Acest lucru se întâmplă în condițiile în care conducerea interimară a unui minister și a Guvernului nu are atribuții pentru a aproba noi politici publice, a explicat Cseke Attila.

Din acest motiv, Cseke Attila spune că și-ar dori ca mandatul său de ministru interimar al Sănătății să fie unul cât mai scurt: „Eu am venit aici cu responsabilitate și onoare și am un anumit atașament față de acest minister, am mai fost aici. Nu mă dezic și nu vreau să plec, nu despre asta este vorba.Dar eu, având o experiență și văzând limitările constituționale pe care le are un ministru al Sănătății interimar, este în interesul statului român să avem cât mai repede un ministru «plin».”

Oficialul crede însă că „va fi fi foarte greu de realizat acest lucru. Dacă mă uit pe declarațiile de ieri ale actorilor politici, aș putea să spun că astăzi ne îndreptăm mai degrabă spre un blocaj politic decât spre rezolvare.”

„Dar este atributul și răspunderea fiecărui partid politic de a găsi soluții prin care acest lucru să se întâmple”, a adăugat el. „Cu cât se întâmplă mai târziu, cu atât aceste măsuri despre care vă spuneam că erau pregătite în Ministerul Sănătății, puteau fi implementate – unele erau deja în procedură de avizare interministerială – iar acum se opresc, cu cât ține acest interimat mai mult, cu atât aceste soluții, care sunt pentru binele sistemului sanitar, sunt blocate, pierdem cu toții, pierd cetățenii și pierd pacienții.”

„Trebuie discutat, trebuie dezbătut până se găsește o soluție. Dar ar fi de preferat ca această dezbatere să nu țină foarte mult, să nu țină săptămâni întregi, poate chiar luni, și să se instituie un Guvern cu mandat plin”, spune ministrul UDMR.

„Poate se găsește un candidat de prim ministru care poate fi acceptat de ambele partide care astăzi sunt într-o stare care pare ireconciliabilă, mă refer la PNL și PSD. Sau poate trebuie găsită o altă soluție, dar important este să fie o soluție care este democratică și pro-europeană.”

Potrivit lui Cseke Attila, „din declarațiile de ieri, dacă am rămâne în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne îndreptăm către un blocaj politic și acest Guvern să rămână interimar luni de zile”.

„Toată lumea a spus cu cine nu vrea, iar dacă le puneți una lângă alta, nu prea iese de o majoritate parlamentară. Trebuie găsite soluții politice, nu sunt soluții magice. Clasa politică trebuie să găsească soluții cât mai rapid la această situație”, a avertizat ministrul interimar al Sănătății.