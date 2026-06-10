Avertizare cod portocaliu de vijelii și grindină în județele Giurgiu și Dâmbovița în următoarea oră

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting, adică cu efect imediat, de cod portocaliu de vreme extremă în zone din județele Giurgiu și Dâmbovița, valabilă până la ora 20:00.

Meteorologii au anunțat că avertizarea vizează averse torențiale ce vor acumula 25… 40 litri/mp, descărcări electrice, vânt puternic cu rafale de 50… 70 km/h, vijelie și grindină (1… 3 cm).

Zonele vizate de codul portocaliu sunt comunele Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Ulmi, Găiseni, Vânătorii Mici, Crevedia Mare din județul Giurgiu și comunele Titu, Potlogi, Corbii Mari, Răcari, Lungulețu, Odobești, Braniștea, Conțești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Slobozia Moară, Cornățelu din județul Dâmbovița.