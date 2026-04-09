Avertizarea pentru spațiul aerian din Orientul Mijlociu a fost prelungită

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) a prelungit până pe 24 aprilie recomandarea de a evita spațiul aerian din Orientul Mijlociu și din zona Golfului, potrivit Reuters.

Avertizarea emisă de autoritățile europene era valabilă doar până la data de 10 aprilie. Decizia de a extinde acest termen vine pe fondul instabilității persistente din regiune.

Deși peședintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran, care include redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz, au fost raportate în continuare riscuri de securitate care fac ca spațiul aerian să fie considerat nesigur.

Cele aproape șase săptămâni de conflict din Orientul Mijlociu au provocat perturbări masive în traficul aerian, inclusiv o creștere a prețurilor la combustibilul pentru avioane și anulări pe scară largă ale zborurilor în zona Golfului.