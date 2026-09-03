Avioanele de spionaj ale NATO operează în număr mare la granițele Rusiei, într-o misiune mai puțin obișnuită

Zborurile au loc la capătul unei perioade de două săptămâni marcate de o activitate aeriană aliată neobișnuit de intensă de-a lungul frontierei ruse, subliniază UKDefenceJournal, o publicație independentă dedicată știrilor și analizelor din domeniul Apărării.

Două avioane de supraveghere RC-135W Rivet Joint, cel puțin două aeronave P-8A Poseidon și avioane americane de realimentare în zbor își desfășoară operațiunile aproape de granițele Rusiei, a scris joi UKDefenceJournal.

Seria de zboruri în scopul culegerii de informații este una mai puțin obișnuită atât ca amploare și compoziție, potrivit datelor de monitorizare din surse deschise.

UKDefenceJournal scrie că a monitorizat avioanele, care operau din Regatul Unit și Islanda, supraveghind teritoriul rus dincolo de graniță.

Misiuni în Marea Baltică, în apropierea bazei ruse din Musmansk

Printre acestea se aflau un avion de recunoaștere Rivet Joint ZZ666 al Forțelor Aeriene Regale, un RC-135W american, o altă aeronavă de recunoaștere, și un avion cisternă KC-135R, care asigura realimentarea.

Un avion Rivet Joint al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite operează în zona Comandamentului European pentru prima dată după o lungă perioadă, zburând în apropierea complexului bazei navale ruse din Murmansk.

Este probabil ca acesta să opereze cu escortă de vânătoare, având în vedere prezența activă a unui convoi de avioane cisternă în zonă.

Un al doilea avion Rivet Joint, de data aceasta britanic, a fost urmărit de-a lungul frontierei dintre Rusia și Finlanda, în timp ce un avion Poseidon monitoriza Marea Baltică la altitudine joasă.

Avioanele americane „Rivet Joint” s-au concentrat în alte zone în ultimii ani, ceea ce face ca apariția lor deasupra Mării Barents să fie remarcabilă, scrie UKDefenceJournal.

Murmansk și Peninsula Kola găzduiesc Flota Nordică a Rusiei, inclusiv submarinele cu rachete balistice care constituie componenta maritimă a forței de descurajare ruse, alături de submarinele de atac care se îndreaptă spre sud, în Atlantic.

Este cea mai concentrată adunare a puterii navale ruse din lume și punctul de plecare al oricărei desfășurări de submarine către zona dintre Groenlanda, Islanda și Regatul Unit.

Ce fac avioanele implicate

RC-135W este o aeronavă de supraveghere electronică, iar echipajele sale scanează spectrul electromagnetic pentru a colecta comunicații, emisii radar și alte semnale. Zborul de-a lungul unei frontiere permite aeronavei să cartografieze radarele de apărare antiaeriană și rețelele de comunicații fără a intra în spațiul aerian pe care acestea îl acoperă.

P-8A Poseidon îndeplinește o misiune diferită. Acesta vânează submarine, folosind balize aruncate în apă, precum și propriul radar și propriul sistem de procesare acustică.

O activitate aeriană aliată neobișnuit de intensă

Zborurile au loc la finalul unei perioade de două săptămâni marcate de o activitate aeriană aliată neobișnuit de intensă de-a lungul frontierei ruse.

Pe 18 august, aproximativ 25 de aeronave din mai multe țări au operat în regiunea baltică în cadrul unei operațiuni coordonate de Statele Unite, printre care s-au numărat o aeronavă de atac electronic EA-37B Compass Call și o platformă de informații ARTEMIS II, urmând ca zborurile să continue și în cele două zile următoare.

De atunci, aeronavele NATO E-3A Sentry și avioanele-cisternă ale Flotei Multinaționale MRTT au operat deasupra Lituaniei și Poloniei.

Tensiuni în relația Rusiei cu statele NATO

Intensificarea acestor activități vine într-o perioadă tensionată în relațiile dintre Rusia și statele occidentale. Analiștii au speculat că Vladimir Putin ar putea încerca să escaladeze războiul din Ucraina cu posibile atacuri împotriva unor țări NATO, cu scopul de a testa alianța nord-atlantică.

Incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al țărilor NATO s-au intensificat și ele, inclusiv în România.

Marți, Germania a atribuit oficial serviciilor de informații rusești tentativa de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, anunțând închiderea consulatului rus din Bonn, alături de noi sancțiuni și restricții de intrare, într-o măsură pe care prim-ministrul Estoniei a descris-o ca fiind un pas prin care Rusia își duce atacurile hibride din Europa la un nivel nou și periculos.

Săptămâna trecută, șeful CIA John Ratcliffe a făcut o vizită neașteptată la Moscova, unde a discutat cu oficialii ruși – o mișcare care a atras multe speculații.

Informațiile scurse către presă au sugerat că Ratcliffe ar fi avertizat Moscova să nu încerce să testeze aliații NATO, în vreme ce a îndemnat partea rusă să ia în calcul negocierile cu Ucraina și chiar să accepte un summit Vladimir Putin-Volodimir Zelenski-Donald Trump.