Avioanele NATO au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Lituaniei. Avertisment de la Vilnius

Președinția lituaniană a spus că deocamdată este neclar dacă drona era rusească sau ucraineană, dar a avertizat că numărul unor astfel de incidente ar putea crește.

Avioanele de luptă ale NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei în noaptea de luni spre marți, au declarat autoritățile.

Drona a fost doborâtă în apropierea satului Pratkūnai din districtul Kaišiadorys, la aproximativ 95 de kilometri vest de Vilnius și în apropierea lacului de acumulare Kaunas, a precizat Centrul Național de Gestionare a Crizelor (NKVC).

Vilmantas Vitkauskas, șeful NKVC, a declarat pentru LRT RADIO că drona a pătruns cel mai probabil în Lituania din Belarus.

Aparatul fără pilot a rămas în spațiul aerian lituanian aproximativ o jumătate de oră, zburând de-a lungul periferiei zonelor populate, înainte de a fi interceptată.

Premierul mulțumește aliaților italieni

Prim-ministrul Mindaugas Sinkevičius a mulțumit aliaților italieni, care au doborât drona.

„În primul rând, doresc să mulțumesc misiunii italiene de apărare aeriană, care a reușit să elimine drona care a pătruns pe teritoriul statului lituanian. Mă întorc din Ucraina, unde am văzut teroarea și acțiunile militare în curs, precum și pericolul aerian constant”, a declarat Sinkevičius.

Avioanele de vânătoare ale misiunii NATO de apărare aeriană a țărilor baltice patrulează spațiul aerian al Letoniei, Lituaniei și Estoniei de când țările baltice au aderat la alianță în 2004.

Aeronavele au doborât deja drone ucrainene rătăcite deasupra Estoniei în luna mai, precum și deasupra Letoniei în lunile iunie și august.

Nu este clar dacă a fost vorba de o dronă rusă sau ucraineană

Ministrul Apărării, Robertas Kaunas, a precizat că drona a fost doborâtă în apropierea unei infrastructuri critice, și anume Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompare de la Kruonis.

„În jurul orei 01:20, obiectul a fost neutralizat în apropierea Centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompare de la Kruonis, lângă o infrastructură critică. (…) Forțele armate, împreună cu toate autoritățile competente, vor analiza rămășițele dronei și vor desfășura o anchetă pentru a stabili circumstanțele, inclusiv traseul și scopul dronei, și se vor strădui să adune toate informațiile posibile”, a declarat Kaunas pentru LRT TV.

Consilierul șef al președintelui pe probleme de securitate națională, Deividas Matulionis, a afirmat că drona a deviat probabil de la traiectoria sa inițială.

Matulionis a spus că, în prezent nu este clar dacă a fost vorba de o dronă rusă sau ucraineană.

„Cel mai probabil este vorba de o dronă rusească sau ucraineană care s-a abătut de la curs, dar nu putem afirma cu certitudine în acest moment”, a declarat Matulionis marți la postul de radio Žinių Radijas.

„Este posibil, de asemenea, ca aceasta să fi fost dirijată în mod deliberat pe teritoriul Lituaniei. Ancheta (…) ar trebui să ofere răspunsul”, a afirmat oficialul.

El a avertizat că numărul unor astfel de incidente ar putea crește.