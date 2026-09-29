Avion cu pasageri, sechestrat de executori pe pista din Istanbul pentru o datorie de 3.000.000 de euro chiar înainte de decolare

O aeronavă comercială iraniană a fost blocată în Turcia din cauza unei dispute financiare, în timp ce pasagerii deja îmbarcați așteptau ca avionul să decoleze.

Avocații și executorii judecătorești au urcat la bordul unui Boeing 737 al companiei Caspian Airlines aflat pe aeroportul din Istanbul, în momentul în care avionul se pregătea să decoleze spre Iran, potrivit agenției Anadolu, citată de Euronews.com. Aceștia au confiscat avionul direct pe pistă, iar pasagerii și echipajul au fost coborâți din aeronavă și conduși înapoi în terminal.

Executorii au acționat în baza unei hotărâri judecătorești și reprezentau creditorul, o companie de servicii aviatice numită ACM Temsil Gözetim. Sechestrul a fost pus din cauza unei datorii neachitate de aproximativ 3.000.000 de euro pe care compania iraniană o avea față de această firmă.

Caspian Airlines este o companie aeriană de stat din Teheran. Toate companiile din Iran au mari probleme financiare și nu își pot întreține avioanele. Situația durează de zeci de ani din cauza sancțiunilor economice impuse de SUA.

Aceste măsuri blochează accesul Iranului la piese de schimb și la băncile internaționale. În plus, conflictul dintre SUA și Iran, început în februarie, a blocat în mod repetat spațiul aerian.

Sechestrul de la Istanbul a avut loc la doar câteva zile după ce au intrat în vigoare noi sancțiuni secundare și ample din partea SUA. Trezoreria americană a sancționat 27 de companii aeriene iraniene.

Noile reguli blochează accesul la sistemul dolarului american pentru aeroporturile străine, furnizorii de combustibil sau operatorii de la sol care mai ajută avioanele iraniene.

Din această cauză, cursele Iranului au fost suspendate rapid în Irak, Emiratele Arabe Unite și Oman. În același timp, mari companii europene precum Lufthansa sau Austrian Airlines și-au oprit zborurile spre Teheran, doar China, Rusia și Pakistanul menținând legăturile deschise.

Numărul zborurilor internaționale zilnice din Teheran a scăzut la jumătate: de la 90 de curse la doar 41. Iranul a depus deja plângeri oficiale la ONU.

Turcia nu a interzis oficial transportatorii iranieni, motiv pentru care Caspian Airlines încă opera ruta către Istanbul la momentul confiscării.