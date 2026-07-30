Avion de vânătoare F-16 al Ucrainei, prăbușit în misiune de luptă. „Situație de urgență” când intercepta ținte rusești

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat miercuri că unul dintre avioanele lor de vânătoare F-16 s-a prăbușit, dar că pilotul este teafăr după ce s-a catapultat, scriu Reuters și The Kyiv Independent.

Într-un comunicat publicat pe Telegram, Forțele Aeriene au confirmat că avionul îndeplinea o misiune pe linia frontului pe 29 iulie, de interceptare a unor ținte aeriene rusești, când a survenit o defecțiune. Contactul cu avionul de luptă a fost pierdut după ce aeronava a suferit „o situație de urgență în zbor”.

Pilotul a fost găsit teafăr și transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri, iar experții examinează locul unde s-a prăbușit avionul, încercând să stabilească ce anume a dus la pierderea aeronavei de luptă, menționează comunicatul transmis de forțele ucrainene.

Conform armatei Kievului, misiunea de interceptare a țintelor aeriene rusești se desfășura într-un sector al frontului, când o situație de urgență în zbor l-a obligat pe pilot să se catapulteze.

„Pilotul se află în siguranță în acest moment. S-a catapultat cu succes și a fost transportat la o unitate medicală pentru examinare și teste de diagnostic”, au precizat Forțele Aeriene.

Kievul a primit avioane de vânătoare F-16, de fabricație americană, de la mai multe țări membre NATO, printre care Olanda și Danemarca.

Avioanele F-16 primite de Ucraina sunt utilizate atât în operațiuni ofensive, cât și în cele defensive. Aceste aeronave au fost folosite pentru interceptarea rachetelor și dronelor rusești în timpul bombardamentelor aeriene împotriva Ucrainei. De asemenea, ele pot fi mobilizate pentru a lansa rachete asupra pozițiilor rusești de-a lungul liniei frontului.