Avion militar de recunoaștere al Rusiei deasupra Mării Baltice. Forțele germane au trimis aeronave Eurofighter pentru a-l urmări

Un avion de vânătoare Eurofighter EF-2000 Typhoon al Luftwaffe (Forțele Aeriene Germane) decolează în timpul exercițiului NATO Ramstein Flag 2025 la baza aeriană Leeuwarden, pe 8 aprilie 2025. FOTO: JOHN THYS / AFP / Profimedia

Forțele aeriene germane au anunțat că au trimis duminică dimineață două aeronave Eurofighter pentru a urmări un avion militar rusesc IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, transmite Reuters.

„Încă o dată, forța noastră de alertă rapidă, formată din două avioane Eurofighter, a fost însărcinată de NATO cu investigarea unui avion neidentificat, fără plan de zbor sau contact radio în spațiul aerian internațional”, au declarat forțele aeriene germane într-un comunicat.

„Era un avion de recunoaștere rusesc IL-20M. După identificarea vizuală, am predat sarcinile de escortă pentru avion partenerilor noștri suedezi din NATO și ne-am întors la Rostock-Laage”, au mai precizat forțele aeriene germane.

Vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, unde au petrecut un timp total de 12 minute, până când au fost forțate să se retragă.

După incident, autoritățile de la Tallinn au cerut organizarea de consultări în baza Articolului 4 din Tratatul NATO de la Washington.

Articolul 4 stabilește că aliații se vor consulta oricând unul dintre ei consideră că teritoriul, independența politică și securitatea unuia dintre ei este amenințată.

Consiliul Nord-Atlantic se reunește marți

Consiliul Nord-Atlantic al NATO se va întâlni marți pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia, potrivit declarațiilor făcute de doi oficiali pentru Reuters.

Estonia a anunțat că și Consiliul de Securitate al ONU va organiza o ședință de urgență pentru a aborda subiectul, notează AFP.

În această lună, Rusia a încălcat și spațiile aeriene ale României și Poloniei.

În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

În Polonia, autoritățile au reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Pentru doborârea lor au fost mobilizate atâte forțele aeriene ale țării, cât și cele ale NATO.