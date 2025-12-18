Avionul unui fost pilot de curse s-a prăbușit în SUA

Un avion de pasageri, de mici dimensiuni, s-a prăbușit joi în Carolina de Nord, iar evenimentul s-a soldat cu moartea a șapte persoane, potrivit oficialilor locali, notează The New York Times și AFP.

Avionul, model Cessna C550, s-a prăbușit când încerca să aterizeze pe Aeroportul Regional Statesville, spune Administrația federală de aviație (FAA). Evenimentul este investigat de autoritățile de resort.

Aeronava era înregistrată pe numele fostului pilot NASCAR Greg Biffle, a precizat Darren Campbell, șeriful comitatului Iredell. Oficialul a spus că nu poate confirma deocamdată identitatea victimelor, dar că este vorba despre cinci adulți și doi copii.

Cessna C550 poate transporta până la opt pasageri și doi piloți.

Biffle, care în 2023 a fost declarat unul dintre cei mai buni 75 piloți de curse NASCAR din toate timpurile, are o licență de pilot de zbor privat, potrivit înregistrărilor FAA. Anul trecut și-a folosit elicopterul personal pentru a livra provizii în zonele afectate de uraganul Helene, a relatat PBS.

Mai multe echipe NASCAR și companii Fortune 500 folosesc Aeroportul Regional Statesville, care gestionează trafic necomercial, inclusiv zboruri private, recreative și de urgență.

John Ferguson, managerul aeroportului, a declarat într-o conferință de presă că aeroportul a fost închis și că încă nu se cunoaște cauza prăbușirii.