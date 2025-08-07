Avocații intervin în scandalul pensiilor magistraților: „Discursul public a devenit tot mai agresiv”

Uniunea Națională a Barourilor din România acuză că, în paralel cu instabilitatea legislativă, discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând la formule care alimentează resentimente şi subminează încrederea în justiţie, iar „această retorică nu rămâne fără efect”.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) intervine în discuția publică despre pensiile judecătorilor și procurorilor și vorbește despre problemele cu care se confruntă sistemul judiciar.

Reprezentanții avocaților spun că în ultimii ani reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă şi par să se adâncească.

„Efectele sunt resimţite zilnic la instanţe şi parchete: volum de muncă excesiv, scheme de personal insuficiente, amânări repetate şi o creştere îngrijorătoare a duratei proceselor. Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional şi, în cele din urmă, încrederea publică în justiţie. În paralel cu instabilitatea legislativă, discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând la formule care alimentează resentimente şi subminează încrederea în justiţie”, transmite Uniunea Națională a Barourilor într-un comunicat de presă.

Avocații avertizează că orice modificare adusă statutului magistraților trebuie să fie „fundamentată pe studii de impact, şi nu pe emoţiile publicului, generate de discursuri polarizante”.

„Disfuncţionalităţile sistemului judiciar nu pot fi atribuite unui singur actor instituţional. Ele sunt rezultatul cumulat în timp al unor decizii politice insuficient fundamentate, iar o abordare fragmentară a problemelor riscă să le amplifice. Este esenţial ca orice modificare privind statutul magistraţilor să fie parte a unei viziuni strategice orientate spre consolidarea funcţională a sistemului, fundamentată pe studii de impact şi nu pe emoţiile publicului, generate de discursuri polarizante. Nu se poate cere performanţă de la un sistem lipsit de resurse şi de încredere”, mai spun aceștia.

De asemenea, Uniunea Națională a Baroului consideră că „finanțarea adecvată a accesului la justiţie reprezintă o condiţie indispensabilă pentru un sistem funcţional”.