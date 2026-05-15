Decizie istorică în cazul Babele și Sfinxul. După un sfert de secol, o instanță a stabilit cui aparțin monumentele naturale din Bucegi

Instanța a stabilit definitiv că celebrele monumente naturale se află pe teritoriul județului Dâmbovița, după un litigiu care a durat mai bine de două decenii.

Potrivit deciziei definitive a instanței, cele două monumente naturale și terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, în județul Dâmbovița, potrivit Economica.net.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a declarat vineri, după decizia instanței privind disputa cu județul Prahova referitoare la apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele – Sfinxul că s-a făcut dreptate, scrie Agerpres.

Sfinxul din Munţii Bucegi

El a punctat că „Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru”.

„Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele -Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița. Instanțele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare și monumentele naturale Babele și Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar pretențiile formulate de UAT Bușteni au fost respinse”, a scris, pe Facebook, Corneliu Ștefan.

Disputa, începută în 1999

El a prezentat cronologic situația disputei privind Babele și Sfinxul:

în 1999-2000, Bușteni a inițiat intabularea Babelor și Sfinxului, care a fost contestată de județul Dâmbovița;

în 2001, Consiliul Județean Dâmbovița a deschis prima acțiune în instanță împotriva Prahovei;

în 2015 este deschis un nou dosar privind delimitarea administrativ-teritorială dintre localitățile Moroeni din Dâmbovița și Bușteni, Prahova.

În 2021, Tribunalul Vâlcea a stabilit că Babele, Sfinxul și terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar în 2022 Curtea de Apel Pitești a confirmat hotărârea și a respins recursul.

Anul trecut, Tribunalul Dâmbovița a respins cererile formulate de unitatea administrativ-teritorială Bușteni privind anularea delimitării și revendicarea proprietății asupra zonei Babele – Sfinxul.

„O confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești”

În 2026, Curtea de Apel Ploiești a respins definitiv recursul și a menținut hotărârea Tribunalului Dâmbovița.

„Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești a acestor simboluri la județul Dâmbovița. Le mulțumesc tuturor celor care au susținut această cauză cu seriozitate și profesionalism: echipelor juridice, instituțiilor implicate și tuturor dâmbovițenilor care au crezut în acest drept legitim”, a mai spus Ștefan.

Conform acestuia, CJ Dâmbovița va continua să protejeze și să dezvolte responsabil zona montană Peștera-Padina, prin investiții în infrastructură, turism și servicii moderne.

„Această comoară naturală trebuie valorificată cu grijă, respect și dragoste pentru Dâmbovița”, a conchis Corneliu Ștefan.

