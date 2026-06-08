BAC la Română: cum se rezolvă corect subiectul al III-lea, care îi sperie cel mai mult pe elevi. Recomandările unei profesoare de la Colegiul „Sava”

Pentru punctaj mare, eseul trebuie construit după o schemă clară: introducere, cuprins și încheiere, cu analiza temei, a două secvențe reprezentative și a elementelor de structură și compoziție cerute de barem. Ai mai jos un ghid de construcție realizat de o profesoară. FOTO: Shutterstock

Eseul de la proba scrisă la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat este subiectul din examen care îi sperie cel mai mult pe elevi. În realitate, spun profesorii, proba are o structură clară și previzibilă, iar cu atenție și ghidaj corespunzător poate fi rezolvată relativ ușor de candidați.

Dacă elevul știe ce e esențial să menționeze în introducere, în cuprins și în concluzie, și dacă evită câteva confuzii frecvente, poate obține un punctaj foarte bun.

Profesoara Cristina Văduva de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București explică pas cu pas cum trebuie abordat subiectul al III-lea la examenul de Bacalaureat 2026.

Subiectul al III-lea este eseul literar din cadrul probei scrise la Limba și literatura română (proba E.a, care se susține pe 29 iunie 2026) și valorează 30 de puncte. Dintre acestea, 18 puncte sunt acordate pentru conținut, iar 12 puncte pentru redactare. Potrivit profesoarei Cristina Văduva, una dintre cele mai mari greșeli este abordarea eseului ca pe un text liber, în care elevul scrie tot ce știe despre o operă. În realitate, baremul urmărește respectarea unor repere clare și a unei structuri precise. „Dacă elevii respectă ordinea din cerință, au toate șansele să obțină cele 18 puncte pentru conținut”, spune profesoara.

Primul lucru pe care trebuie să îl înțeleagă elevii este că subiectul al III-lea nu verifică doar dacă au citit operele din programă. Examinatorii urmăresc capacitatea lor de analiză, logica argumentării și modul în care informațiile sunt organizate într-un eseu coerent. Din acest motiv, o structură bună valorează aproape la fel de mult ca informațiile literare propriu-zise.

Ce opere trebuie să cunoască elevii pentru subiectul al III-lea la BAC 2026

Una dintre cele mai mari surse de stres înainte de Bacalaureat este impresia că la subiectul al III-lea „poate pica orice”. În realitate, materia este mai clar delimitată decât pare, iar elevii au nevoie să vadă această hartă înainte să înceapă să învețe comentariile.

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