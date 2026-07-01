Bacalaureat 2026. Baremul de corectare la Matematică a fost publicat. Cum se punctează răspunsurile

Ministerul Educației a publicat la ora 15.00, pe platforma subiecte.edu.ro, baremul de evaluare și de notare pentru proba la Matematică de la examenul național de Bacalaureat 2026.

Documentul arată cum sunt punctate răspunsurile la Matematică la BAC 2026 și este folosit de profesorii evaluatori la corectarea lucrărilor.

Baremul de corectare la Matematică la BAC 2026 poate fi descărcat de mai jos:

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică:

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare:

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;

profilul tehnic, toate calificările profesionale:

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii:

Miercuri, începând cu ora 9:00, absolvenții de liceu de la profilul real și de la filiera tehnologică au susținut proba obligatorie a profilului la Matematică. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea acestora.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 1 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba E.c);

– 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 3 iulie – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Calendarul rezultatelor și al contestațiilor