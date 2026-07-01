Subiecte BAC 2026 Matematică. În curând: ce cerințe au primit elevii la proba obligatorie a profilului

Elevii de liceu susțin miercuri, 1 iulie, proba scrisă la Matematică de la Bacalaureat 2026. Proba, destinată absolvenților de la profilurile real și tehnologic, a fost amânată cu o zi din cauza caniculei.

Subiectele la Matematică la BAC 2026 vor fi publicate oficial de Ministerul Educației, la ora 15.00, la fel și baremul de corectare, pe platforma subiecte.edu.ro. HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

Proba scrisă la Matematică este proba obligatorie a profilului pentru absolvenții de la filiera teoretică – profil real și de la filiera tehnologică. Elevii de la profilul uman au susținut în aceeași zi proba la Istorie. Examenul a început la ora 9:00, iar timpul de lucru este de trei ore.

Cum este structurată proba la Matematică

Subiectul de Matematică este alcătuit din trei părți, fiecare valorând câte 30 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.

În funcție de profil și specializare, candidații primesc variante diferite de subiecte:

Matematică-Informatică;

Științe ale Naturii;

Tehnologic;

Pedagogic.

Timpul de lucru este de trei ore și începe după distribuirea subiectelor în sălile de examen.

Ce subiecte au primit elevii la Matematică la Bacalaureatul de anul trecut

La examenul de Bacalaureat din 2025, candidații au avut de rezolvat trei subiecte, adaptate profilului și specializării urmate. Subiectele au cuprins exerciții și probleme din algebră, analiză matematică și geometrie, în conformitate cu programa de examen.

Subiecte Matematică BAC 2025 – mate-info:

Subiecte matematică BAC 2025 – științele naturii:

Subiecte matematică BAC 2025 – tehnologic:

Subiecte matematică BAC 2025 – pedagogic:

Reguli pentru candidați

Accesul în centrele de examen este permis pe baza unui act de identitate valabil, până cel târziu la ora 8:30. Probele încep la ora 9:00.

Candidații au voie să folosească doar cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrării și creion negru pentru desene sau schițe, acolo unde este cazul.

Este interzisă introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, ceasurilor inteligente, căștilor, manualelor, notițelor sau a oricăror materiale care pot fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor reguli duce la eliminarea din examen.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă)

– Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă) 1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (probă scrisă)

– 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă)

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă) 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) (probă scrisă)

Rezultate și contestații la BAC 2026