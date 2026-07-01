Bacalaureat 2026. Elevii susțin astăzi proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie

Absolvenții de liceu susțin miercuri, 1 iulie, a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului. Candidații de la profilul real și de la filiera tehnologică susțin examenul la Matematică, în timp ce absolvenții de la profilul uman și de la filiera vocațională susțin proba la Istorie la BAC 2026.

Proba obligatorie a profilului, Matematică/ Istorie, era programată marți, 30 iunie, dar a fost amânată din cauza caniculei, fiind prima dată cand e luată o astfel de măsură.

Examenul începe la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea acestora. Ministerul Educației va publica subiectele și baremele de corectare începând cu ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, iar HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

Cine susține proba la Matematică și cine susține proba la Istorie la BAC 2026

Proba la Matematică este susținută de absolvenții:

profilului real;

filierei tehnologice;

unor specializări din filiera vocațională, potrivit planurilor-cadru.

Proba la Istorie este susținută de absolvenții:

profilului uman;

majorității specializărilor din filiera vocațională pentru care disciplina obligatorie este Istoria.

Reguli pentru candidați

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil și pot folosi doar instrumentele de scris și materialele permise pentru disciplina la care susțin examenul.

Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, căști, manuale, notițe, ciorne sau orice alte dispozitive ori materiale care pot facilita rezolvarea subiectelor sau comunicarea cu exteriorul. Încălcarea acestor reguli duce la eliminarea din examen.

Lucrările sunt supravegheate audio-video pe toată durata probei.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 1 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba E.c);

– 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 3 iulie – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Rezultate și contestații la BAC 2026