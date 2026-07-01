Bacalaureat 2026. Subiectele la Matematică pe care le-au avut de rezolvat elevii anul trecut / Modele de subiecte

Absolvenții de liceu de la profilul real și de la filiera tehnologică susțin miercuri, 1 iulie, proba obligatorie a profilului la Matematică, la examenul de Bacalaureat 2026. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care se încheie distribuirea acestora.

Proba obligatorie a profilului, Matematică/ Istorie, era programată marți, 30 iunie, dar a fost amânată din cauza caniculei, fiind prima dată cand e luată o astfel de măsură.

Ministerul Educației va publica oficial subiectele și baremele de corectare, începând cu ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, iar HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

Cerințele la Matematică la BAC 2026 sunt structurate în trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, nota maximă fiind 10.

Cerințele diferă în funcție de profil și specializare (Matematică-Informatică, Științele Naturii, Tehnologic sau Pedagogic), însă structura examenului rămâne aceeași.

Elevii trebuie să rezolve exerciții și probleme din materia prevăzută în programa de Bacalaureat 2026, iar toate rezolvările trebuie redactate pe foaia de examen.

Ce subiecte au primit elevii la Matematică la Bacalaureatul din 2025

La examenul de Bacalaureat din 2025, candidații au avut de rezolvat trei subiecte, adaptate profilului și specializării urmate. Subiectele au cuprins exerciții și probleme din algebră, analiză matematică și geometrie, în conformitate cu programa de examen.

Subiecte Matematică BAC 2025 – mate-info:

Subiecte matematică BAC 2025 – științele naturii:

Subiecte matematică BAC 2025 – tehnologic:

Subiecte matematică BAC 2025 – pedagogic:

Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a publicat modele oficiale de subiecte pentru toate variantele de Matematică, corespunzătoare profilurilor și specializărilor din învățământul liceal. Acestea păstrează structura examenului și nivelul de dificultate așteptat la sesiunea din 2026.

Modelele de subiecte sunt diferite pentru profilurile Mate-Info, Științe ale Naturii, Tehnologic și Pedagogic. De exemplu, la Mate-Info elevii primesc exerciții mai complexe de analiză matematică și algebră, în timp ce la profilul Tehnologic și la Pedagogic accentul este pus pe exerciții adaptate programei studiate la clasă.

Rezolvarea variantelor-model este una dintre cele mai folosite metode de pregătire înaintea examenului.

Filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică-Informatică. Filiera vocațională, profilul militar, specializarea Matematică-Informatică

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii BAC 2026

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă)

– Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă) 1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (probă scrisă)

– 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă)

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă) 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) (probă scrisă)

Rezultate și contestații la BAC 2026