Banca Angliei l-a scos pe Winston Churchill de pe bancnote după ce o firmă de consultanță i-a spus că oamenii îl consideră „elitist”. Ce pune în loc

Portretul lui Churchill, omul căruia, socotesc mulți istorici, lumea liberă îi datorează o parte importantă a deciziei de a nu se preda în fața lui Hitler, va fi înlocuit de pe lira sterlină.

Churchill a fost numit prim-ministru pe 10 mai 1940. Între iunie 1940 și iunie 1941, Marea Britanie a fost singura mare putere europeană care a rămas activă în lupta împotriva Germaniei Naziste.

Restul continentului era practic cucerit de naziști, Stalin avea o înțelegere cu Hitler, iar SUA nu intrase încă în război. Churchill n-a cedat.

Cum justifică Banca Angliei decizia luată în urma unui focus grup, metodă de marketing folosită și în România.

Și ce dezbatere s-a stârnit de aici în societate.

Un studiu comandat de Banca Angliei a concluzionat că personalități precum fostul premierul britanic Winston Churchill, matematicianul Alan Turing și scriitoarea Jane Austen erau „controversate și nereprezentative pentru diversitatea culturală și naturală a Regatului Unit”, relatează cotidianul The Telegraph.

Autorităților bancare li s-a recomandat să înlocuiască portretele cu imagini din natură pe bancnote, pe motiv că personalitățile istorice reprezentau „o viziune retrogradă asupra Regatului Unit, care prezintă un risc prea mare de divizare și controversă”.

Raportul din octombrie 2025 al Savanta, o firmă de consultanță în cercetarea de piață, a fost prezentat cu câteva luni înainte ca Banca să anunțe că va înlocui personalitățile istorice.

În locul acestor personalități s-au ales imagini din lumea animalelor sălbatice, pentru următoarea serie de bancnote.

Este finalul anunțat al unei perioade de peste cinci decenii, când pe bancnote au apărut personalități notabile, alături de monarh.

Cum s-a evaluat părerea oamenilor

Afirmațiile contra lui Churchill au fost realizate în „focus grupuri”, o metodă de cercetare calitativă folosită în marketing pe scară largă, inclusiv în România.

În general, e utilizată înainte de lansarea unui produs sau serviciu când vrei să afli ce gândesc oamenii despre felul în care arată produsul sau se comportă serviciul. Deciziile de schimbare a unui produs (nume, culoare, gust) sunt o altă ocazie în care se folosesc focus grupuri.

Într-o încăpere, un moderator discută cu un grup de oameni, în general în jur de 10 persoane.

Foarte simplu descris procesul sună astfel: oamenii își exprimă opiniile în legătură cu tema alocată discuției și, la final, se face o evaluare. În mod obligatoriu, pentru a exista o relevanță, oamenii provin din clase sociale, generații și medii diferite.

Banca spune că altele sunt motivele

Banca Angliei a precizat că această schimbare este necesară pentru a ține pasul cu fraudatorii, care devin din ce în ce mai pricepuți în reproducerea chipurilor.

„Obiectivul principal al Băncii este securitatea bancnotelor noastre, ceea ce include combaterea amenințării reprezentate de falsificare”, a declarat Andrew Bailey, guvernatorul Băncii Angliei, într-un articol publicat în The Telegraph la începutul acestei săptămâni.

Banca a insistat că decizia sa de a renunța la figurile istorice nu a fost motivată de studiul Savanta, ci de un sondaj anterior care a constatat că majoritatea publicului dorea să vadă elemente din natură pe bancnote.

Cu toate acestea, The Telegraph subliniază că studiul Savanta, obținut de jurnaliști în temeiul Legii privind libertatea de informare, pune sub semnul întrebării explicațiile băncii și ridică întrebarea dacă decizia a fost motivată și de îngrijorarea că reprezentarea fostului prim-ministru britanic din timpul războiului și a altor eroi naționali pot deranja anumite segmente ale publicului.

Solicitări pentru schimbarea deciziei

Când s-a anunțat pentru prima dată, la începutul acestui an, decizia de a include elemente din natură pe bancnotele britanice, Kemi Badenoch, liderul Partidului Conservator, a acuzat Banca de „ștergerea istoriei noastre”, în timp ce Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, a calificat aceste planuri drept „absolut nebunești”.

Robert Jenrick, purtătorul de cuvânt al partidului Reform UK pe probleme de finanțe, a declarat că banca centrală „ar trebui să înceteze să mai irosească timp și bani pe această chestiune”.

James Cartlidge, secretarul pentru apărare al „guvernului din umbră” făcut de conservatorii aflați în opoziție, a afirmat că Churchill și Turing sunt „eroi care trebuie sărbătoriți”.

„Fără personalități mari și curajoase precum Churchill și Turing, am fi putut avea astăzi svastici pe bancnotele noastre”, a afirmat și colonelul Richard Kemp, ofițer în rezervă al Armatei Britanice.

„Le datorăm atât de mult și este corect să ni se reamintească zilnic, pe bancnotele noastre, datoria pe care o avem față de ei”, continuat el

Ce au spus oameni din public despre bancnote

Banca a lansat anul trecut o consultare privind o posibilă nouă temă pentru bancnote. Publicului i s-a oferit posibilitatea de a alege dintre șase opțiuni, printre care și menținerea personajelor istorice.

Aproximativ 60 % din cele 44.000 de răspunsuri au ales natura ca temă preferată. Natura s-a clasat înaintea arhitecturii și a monumentelor (56%), a personalităților istorice (38 %), a artelor, culturii și sportului (30%), a inovării (23 %) și a evenimentelor marcante (19 %).

După consultarea inițială, Savanta a fost însărcinată să analizeze mai în detaliu opinia publică cu privire la opțiuni.

Discuțiile din focus grup

Într-un grup de discuții al Savanta, un membru al publicului l-a descris pe Turing, matematicianul și spărgătorul de coduri din cel de-al Doilea Război Mondial, ca fiind „imperialist”.

„Încă mai pare un pic imperialist… Chiar și Alan Turing, care a fost evident un om de știință faimos, se înscrie în contextul victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial”,a spus participantul.

„Chiar se simte că există acel sentiment de generație mai în vârstă, imperialist, de genul «noi suntem cei care am câștigat cel de-al Doilea Război Mondial și am salvat lumea» în bancnote.”, mai declarat el.

Deși Churchill nu a fost menționat în mod specific, cercetarea pregătită pentru personalul Băncii Angliei a avertizat că majoritatea celor 119 de participanți la grupurile de discuție ale Savanta au considerat că reprezentarea unor personalități istorice pe bancnote era „potențial divizivă, elitistă și deconectată de propriile lor experiențe”.

Vor pune faună în loc

Banca a anunțat la începutul acestei săptămâni că publicul va fi invitat să-și exprime părerea cu privire la animalele care vor apărea pe următoarea serie de bancnote alături de Rege. Cetățenii vor avea de ales dintre 18 specii de animale autohtone, printre care vulpea roșie, delfinul cu bot gros, puffinul atlantic sau broasca comună.

La momentul anunțării consultării, Victoria Cleland, casierul șef al Băncii Angliei, a declarat că noile imagini vor „demonstra bogata varietate a faunei sălbatice pe care o avem de sărbătorit în Marea Britanie”.

Contribuția lui Churchill

Este imposibil de cuprins în câteva rânduri ceea ce a însemnat Winston Churchill pentru Marea Britanie și pentru întreaga lume democratică.

Churchill a fost numit prim-ministru pe 10 mai 1940. Între iunie 1940 și iunie 1941, Marea Britanie a fost singura mare putere europeană care a rămas activă în lupta împotriva Germaniei Naziste.

Restul continentului fusese cucerit. Stalin avea o înțelegere cu Hitler. Iar Statele Unite nu intraseră în război. Doar Marea Britanie, condusă de Churchill, a rezistat.

De la Berlin, Hitler spunea despre el: „Churchill este un individ iresponsabil, un instigator la război paralizat de alcool, care nu face decât să distrugă propria sa țară”.

Dar Aliații au câștigat războiul, după ce Rusia și SUA s-au adăugat Marii Britanii. Războiul s-a încheiat oficial în Europa la 8 mai 1945, atunci când Germania a capitulat necondiționat în Berlin.

Cum e în alte țări

Alte țări, inclusiv România, au personalități pe bancnotele din circulație. George Washington, primul președinte al Statelor Unite, apare pe bancnota americană de 1 dolar. Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al Statelor Unite, care a condus țara în timpul Războiului Civil American, este reprezentat pe bancnota de 5 dolari.

Bancnota canadiană de 10 dolari o înfățișează pe Viola Desmond, activistă pentru drepturile civile și femeie de afaceri.

Bancnota de 5 dolari din Noua Zeelandă îl înfățișează pe Sir Edmund Hillary, un explorator care, împreună cu Tenzing Norgay, a devenit primul alpinist care a ajuns pe vârful Everestului.