Banca finanțatoare a tranzacției prin care Pavăl Holding preia Carrefour România: „E cea mai mare finanțare din istoria noastră!”

Carrefour a anunțat la începutul acestui an că a ajuns la un acord cu Pavăl Holding pentru vânzarea Carrefour România. Suma tranzacției este de 830 de milioane de euro. Tranzacția a fost autorizată și de Consiliul Concurenței.

Banca Transilvania anunță acordarea celei mai mari finanțări din istoria sa și din piața finanțărilor bilaterale din România, prin care sprijină achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding, au anunțat miercuri într-un comunicat comun Pavăl Holding și instituția de credit. Tranzacția contribuie la consolidarea capitalului românesc într-un sector-cheie al economiei, notează comunicatul.

Omer Tetik, CEO_BT

Achiziția este un pas strategic pentru Pavăl Holding, care își extinde prezența într-un domeniu esențial pentru viața de zi cu zi și pentru dinamica pieței de retail din România. Tranzacția reprezintă una dintre cele mai importante tranzacții din sectorul de retail din România din ultimii ani și marchează intrarea Pavăl Holding (actionar unic Dedeman) în retailul alimentar.

„Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură. Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună” – Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

„Felicităm Pavăl Holding pentru această achiziție, una dintre cele mai importante tranzacții atât din piața de M&A din România, cât și din retailul românesc. Mulțumim echipei Pavăl Holding pentru colaborarea deosebită în tot acest proces complex și ambițios” – Cosmin Călin, Director General Adjunct Large Corporate, Banca Transilvania.

„Le mulțumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens” – Karina Pavăl, Vicepreședinte Pavăl Holding.