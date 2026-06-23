Frații Pavăl (Dedeman) au trecut și de ultimul obstacol în calea preluării Carrefour România

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding intenționează să preia grupul Carrefour în România, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Potrivit Consiliului, „analiza a vizat, pe de o parte, relația dintre retaileri și producători sau distribuitori, în care retailerii acționează în calitate de cumpărători, iar, pe de altă parte, relația dintre retaileri și consumatorii finali”.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața romȃnească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”.

Tranzacție de peste 800 de milioane de euro

Carrefour a anunțat la începutul acestui an că a ajuns la un acord cu Pavăl Holding pentru vânzarea Carrefour România. Suma tranzacției este de 830 de milioane de euro.