Bancherii centrali europeni se tem de noi turbulenţe în relaţia cu SUA

Bancherii centrali din Europa au plecat de la reuniunea anuală de la Jackson Hole cu îngrijorări privind viitorul cooperării financiare cu Statele Unite, după o serie de intervenţii neobişnuite ale Trezoreriei americane pe pieţele valutare şi ale obligaţiunilor, transmite Reuters, citat de news.ro.

Oficialii Rezervei Federale au încercat să-şi asigure omologii europeni că Fed îşi va respecta toate angajamentele. Independenţa băncii centrale americane faţă de administraţie înseamnă însă că aceştia nu pot oferi garanţii privind eventuale schimbări bruşte de politică ale preşedintelui Donald Trump.

Principalele preocupări sunt legate de intervenţia recentă a Trezoreriei SUA pentru susţinerea yenului japonez şi de majorarea răscumpărărilor de obligaţiuni americane pe termen lung.

Europenii, nemulţumiţi de vânzarea de euro

În intervenţia din 1 august pentru susţinerea yenului, Trezoreria SUA a vândut inclusiv euro pentru a cumpăra moneda japoneză. Oficialii europeni au fost deranjaţi în special de faptul că Washingtonul nu i-a informat în prealabil, aşa cum se obişnuieşte în astfel de operaţiuni.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat ulterior că activele valutare utilizate pentru achiziţia de yeni au provenit din Exchange Stabilization Fund şi că operaţiunea a urmărit combaterea mişcărilor dezordonate ale monedei japoneze şi protejarea stabilităţii pieţelor financiare globale.

O altă sursă de îngrijorare este decizia lui Bessent de a majora răscumpărările de obligaţiuni americane cu maturităţi lungi. Bancherii centrali europeni se tem că aceasta ar putea indica disponibilitatea administraţiei de a utiliza măsuri neconvenţionale pentru reducerea costurilor de împrumut.

Trezoreria susţine că operaţiunile urmăresc îmbunătăţirea lichidităţii pieţei şi nu reprezintă politică monetară sau o încercare de plafonare a dobânzilor. Un oficial al instituţiei declarase însă joi că Trezoreria este concentrată pe reducerea randamentelor pe termen lung, considerate mai ridicate decât „valoarea justă”.

Temeri privind liniile swap în dolari

O preocupare şi mai sensibilă priveşte liniile swap prin care Fed furnizează lichiditate în dolari marilor bănci centrale ale lumii în perioade de stres financiar. Aceste mecanisme sunt considerate un pilon al stabilităţii financiare globale, deoarece permit băncilor comerciale din alte ţări să-şi păstreze accesul la dolari.

Oficialii europeni nu au primit niciun indiciu că aceste facilităţi ar fi ameninţate şi se aşteaptă ca ele să rămână neschimbate. În plus, liniile swap sunt autorizate şi administrate exclusiv de Fed, nu de administraţia americană.

Temerea este însă că eventualele presiuni politice asupra Rezervei Federale sau alte schimbări neaşteptate de politică la Washington ar putea provoca turbulenţe care s-ar extinde rapid dincolo de pieţele americane.

Preşedintele Fed, Kevin Warsh, a încercat să consolideze relaţiile cu omologii europeni de la preluarea funcţiei, inclusiv printr-o vizită în Europa, iar oficialii citaţi de Reuters spun că a lăsat în general o impresie pozitivă. La Jackson Hole, Warsh s-a fotografiat şi cu guvernatorul Băncii Canadei, Tiff Macklem, un gest remarcat în contextul escaladării războiului comercial dintre SUA şi Canada.