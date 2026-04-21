Banchet al elevilor de clasa a VIII-a: „Gagicuța body show”. Școala: „Artista a fost angajată de părinți”. Inspectoratul: „Așa e tradiția în zonă”

Alexandra Cotruș, cântăreață de manele și muzică de petrecere, a cântat la un banchet pentru clasa a VIII-a la o școală din județul Sibiu. FOTO: social media

Conform clipurilor din social media, copiii știau foarte bine versurile și cântau la unison cu solista, Alexandra Cotruș, la „Banchetul clasei a VIII-al alevilor din Poiana Sibiului”, semn că piesa este un adevărat hit printre elevi.

Înconjurată de fete și băieți care termină în câteva săptămâni gimnaziul, deci adolescenți de 14-15 ani, cântăreața îi îndeamnă „mișcă bine din popou/ gagicuța body show”. Pe lângă ea, se bucură băieți îmbrăcați la costum, cu cocarda în piept, și fete în rochii de seară satinate, coafate cu bucle și cocuri. Iar alături de ei sunt și frați mai mici, fete și băieți de școală primară, care cântă și se unduiesc în sala de evenimente a unui local din Poiana Sibiului. Din clipurile de la eveniment, postate în social media, reiese că acolo sunt și părinți și profesori ai acestor copii.

Capucina care „bagă, bagă, bagă!”

Ce s-a cântat la petrecerea respectivă? Printre altele, piesa al cărei titlu te face să crezi că a fost scrisă special pentru copii: Balerina Cappucina. Versurile însă sunt: „Balerina Cappucina/ Se mișcă ca-n Argentina/Mamă, cum e amandina/ Și cu forme ca latina”. Balerina din cântec are și o geantă Chanel „care are cel mai scump BBL”. Pentru cei care nu sunt la curent cu trendurile, BBL este o operație estetică de mărire a feselor.

„Dansează Capucina mea/Ondulează-te așa". Apoi urmează un șir foarte lung și insistent de „Bagă! Bagă! Bagă!"

