Banchet în clasa a patra. „Pentru cine e, de fapt? Și de ce dăm sute de lei pe el?”. Finalul de ciclu primar, între orgoliul părinților și dorințele copiilor

Cu ani în urmă, finalul clasei a IV-a era marcat printr-o festivitate simplă și o mică petrecere pentru copii și învățătoare. Astăzi, însă, în tot mai multe școli din România, acest moment s-a transformat într-un banchet în toată regula. Nu mai este doar o încheiere de etapă, ci un eveniment amplu, cu scenariu, decor și buget generos. Discuțiile părinților din grupurile de WhatsApp se transformă adesea în negocieri delicate, în care argumentele emoționale cântăresc mai mult decât cele financiare.

Într-un grup Facebook dedicat părinților, o mamă povestește că, în această perioadă, discuțiile pe grupul Whatsapp al clasei copilului ei sunt în toi, iar estimările ei legate de buget ajung la 1.000 de lei/ copil.

„Nu s-au finalizat discuțiile, doar s-a ales locația. S-a dorit excursie de două zile, dar majoritatea nu a vrut. S-a optat excursie de o zi la o pensiune. Nu s-a discutat despre album foto, tocă, tricou personalizat, tort, cadouri și ce o mai fi, că nici nu știu. Pentru că la noi, dacă punem una peste alta cred că se ajunge la 1000 lei.”

Cazul expus nu este singular. În majoritatea claselor unde se face banchet sumele vehiculate depășesc 700 de lei, iar părinții sunt cei care gestionează organizarea: cer oferte de preț de la localuri, pachete de eveniment, caută fotograf, aleg conceptul petrecerii. Iar copiii de 10 ani ajung pioni într-un eveniment ce nu are nicio legătură cu preocupările și dorințele lor.

Am renunțat la petrecerea fițoasă și am dus copiii la un loc de joacă

Fiul meu a terminat clasa a IV-a acum doi ani. S-au propus și atunci activități care mai degrabă gâdilau orgoliul părinților. Unii voiau să mergem la un restaurant fancy, unde fetițele și băiețeii de doar 10-11 ani să se îmbrace în rochii elegante și la costum, să consume cuminți, cu șervețelul în poală, meniu cu trei feluri, la mese mari, rotunde. Chelneri eleganți le-ar fi adus farfurii cu mâncare aranjată ca-n reportajele despre restaurante cu stele Michelin.

Citește continuarea articolului AICI.