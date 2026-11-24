Datele BNR pe octombrie arată trei lucruri: statul se împrumută mai mult decât oricine, firmele trec la creditele în euro, iar economiile în lei ale oamenilor pierd din valoare.

În fiecare lună, Banca Națională publică un raport cu câți bani sunt în economie, cât împrumută oamenii și firmele și cât economisesc.

Statul, cel mai mare client al băncilor

La sfârșitul lui octombrie, băncile creditaseră Statul cu 304,6 miliarde de lei. Suma e cu 17% mai mare decât acum un an, adică vreo 44 de miliarde de lei împrumuturi noi într-un singur an.

Pentru comparație, în aceeași perioadă, toate firmele și toate familiile din România la un loc au luat de la bănci împrumuturi noi de aproximativ 42 de miliarde. Cu alte cuvinte, statul singur s-a împrumutat de la bănci mai mult decât restul economiei.

Contează pentru că banii unei bănci nu sunt nelimitați. Un leu împrumutat statului nu mai poate fi împrumutat unei firme care vrea să construiască o fabrică sau unei familii care vrea o casă.

Firmele nu se mai împrumută în lei

Familiile se împrumută tot în lei. Creditele lor în lei au crescut cu 9,5% într-un an, iar cele în euro au scăzut cu 11%.

Firmele fac exact invers. Împrumuturile lor în lei au scăzut cu 2,3% într-un an, iar cele în valută au crescut cu 23%. Astăzi, din fiecare 100 de lei pe care firmele îi datorează băncilor, aproape 57 sunt împrumutați în valută.

Explicația cea mai probabilă e că dobânzile la creditele în euro sunt mai mici, dar BNR nu o confirmă în acest document. Riscul e cunoscut: o firmă care încasează în lei și plătește rata în euro pierde de fiecare dată când leul se depreciază. Chiar asta se întâmplă acum. Din cifrele BNR reiese că leul a pierdut aproximativ 5% față de euro într-un an, iar un euro costă acum în jur de 5,34 lei.

Economiile în lei pierd teren

Oamenii au economisit mai mult: depozitele lor în lei au crescut cu 6,3% într-un an. Prețurile au crescut însă mai repede. BNR calculează că, ajustate cu inflația, aceste economii valorează cu 0,6% mai puțin decât acum un an. Cu banii din depozit poți cumpăra, așadar, puțin mai puțin decât acum un an.

Nu întâmplător, depozitele în euro ale populației au crescut mai repede, cu 13% față de anul trecut. Și aici, o parte din creștere vine doar din faptul că euro s-a scumpit, dar și măsurate direct în euro, economiile în valută cresc mai repede decât cele în lei.

Ce înseamnă toate acestea

Pus cap la cap, tabloul e următorul: statul ia cea mai mare parte din creditele noi, firmele se feresc de lei, iar cine economisește în lei pierde puțin din valoarea banilor. Economia crește pe hârtie, dar o parte tot mai mare din bani merge spre stat, iar leul e tot mai puțin folosit de firme, atât pentru împrumuturi, cât și pentru economii.