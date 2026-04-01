Bani căzuți din cer. Doi adolescenți ruși au găsit o geantă aruncată pe geam de o fetiță de 7 ani

Doi adolescenţi au găsit o geantă de mână în care se aflau 88.000 de dolari în numerar în faţa unei clădiri înalte din Moscova, după ce o fetiţă în vârstă de şapte ani a aruncat geanta mamei sale pe fereastră în timp ce se certa cu aceasta, potrivit unor relatări apărute miercuri în presa locală, informează DPA, preluată de Agerpres.

Tabloidul rus Komsomolskaia Pravda (KP) a raportat că anchetatorii au descoperit faptul că cei doi băieţi adolescenţi au păstrat pentru ei o parte din bani şi au ars aproximativ 5.000 de dolari.

„După ce toate circumstanţele incidentului vor fi clarificate, suma de 83.000 de dolari va fi restituită proprietarului său de drept”, a precizat agenţia naţională de presă a statului rus, TASS.

Nicio informaţie nu a fost dezvăluită despre motivul pentru care acea femeie din districtul Meşceanski din Moscova avea la îndemână atât de mulţi bani în valută străină.

Jurnaliştii de la KP au calculat că banii în cauză – echivalând cu 7,1 milioane de ruble – ar fi suficienţi pentru a cumpăra un mic apartament în regiunea Moscovei.

„La început, adolescenţii voiau să ascundă banii ca să-i schimbe mai târziu la bancă pe ruble”, a declarat un oficial din partea forţelor de poliţie. „Însă şi-au dat seama repede că nu puteau schimba ei înşişi banii la bancă, aşa că unul dintre băieţi le-a spus părinţilor lui despre banii pe care îi găsiseră”, a adăugat acelaşi oficial rus.

Părinţii au contactat apoi Poliţia, care primise deja o înştiinţare despre pierderea banilor de la proprietara genţii. Potrivit tabloidului KP, părinţii băieţilor ar putea fi obligaţi să achite banii dispăruţi.

Avocatul Andrei Mişonov a subliniat că o astfel de descoperire trebuie să fie raportată întotdeauna la Poliţie şi înapoiată proprietarului. În caz contrar, acest lucru ar putea constitui o infracţiune, pedepsită în Rusia cu pedepse de până la 10 ani de închisoare într-o colonie penală.