Bani din traficul de droguri, „topiți” în lingouri de aur. Premieră anunțată de procurorii italieni

Procurorii italieni au anunțat marți că au demontat o rețea condusă de sirieni, acuzată de spălarea banilor proveniți din traficul de droguri din Italia și Franța, prin transformarea numerarului în lingouri de aur, informează Reuters.

Poliția din cadrul Guardia di Finanza a arestat cinci persoane în regiunile nordice Piemont și Lombardia și a confiscat 17 milioane de euro (20 de milioane de dolari), au precizat procurorii din Milano, într-un comunicat.

Ancheta a fost condusă de o echipă comună formată din garda financiară italiană și jandarmeria națională franceză din Marsilia, coordonată de direcția națională italiană antimafia și parchetul din Marsilia, împreună cu Eurojust și Europol.

În decurs de 10 luni, suspecții au colectat peste 17 milioane de euro din vânzarea de droguri, în mare parte în Franța, și au transportat banii în vehicule care aveau compartimente ascunse, într-o zonă din jurul orașului Alessandria, din regiunea Piemont, la granița cu Franța, au mai spus procurorii.

„Acolo, cu complicitatea a trei firme de topire a metalelor prețioase din Piemont și Lombardia, banii au fost convertiți în lingouri și foi de aur cu o valoare corespunzătoare”, mai scrie în comunicat.

Aurul a fost apoi transportat în Kosovo, Macedonia de Nord, Turcia și Maroc.

„Este pentru prima dată când anchetatorii au reușit să reconstituie fluxul de bani proveniți din traficul de droguri, bani care au fost generați în străinătate și apoi convertiți în aur – un activ din ce în ce mai sigur, mai ușor de transportat”, menționează comunicatul.

Procurorii afirmă că au identificat o rețea extinsă de cetățeni sirieni implicați în acest proces.

Procurorii din Milano au precizat că jandarmeria franceză efectua simultan, în Hexagon, noi arestări ale suspecților implicați în colectarea veniturilor din droguri.