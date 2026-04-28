Bani trimiși în străinătate de „cercul” unui apropiat al lui Viktor Orban, blocați de noua putere din Ungaria. Anunțul lui Peter Magyar

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, a anunțat marți că autoritățile fiscale au blocat transferuri de fonduri în străinătate pe care încercau să le facă persoane cu legături cu un consilier de rang înalt al premierului în exercițiu, Viktor Orban, potrivit Reuters.

Magyar, care urmează să fie învestit în funcția de premier, în locul lui Orban, în data de 9 mai, a declarat pe rețelele sociale că autoritățile fiscale, NAV, au „suspendat mai multe transferuri legate de cercul lui Antal Rogan în valoare de miliarde de forinți (milioane de dolari, n.r.), sub suspiciunea de spălare de bani”.

Viitorul lider al Ungariei nu a oferit probe în mesajul video transmis și nici nu a numit persoanele în cauză.

Unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Viktor Orban

Antal Rogan, în vârstă de 54 de ani, face parte din Fidesz și este unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Viktor Orban, care la alegerile parlamentare din 12 aprilie a pierdut puterea în Ungaria după 16 ani.

În ianuarie 2025, administrația Biden a Statelor Unite l-a plasat pe Rogan sub sancțiuni în baza unor acuzații de corupție, susținând că a îmbogățit entități apropiate partidului de guvernământ.

Fidesz a respins aceste acuzații la momentul respectiv, iar sancțiunile au fost ridicate de actuala administrație a SUA, condusă de Donald Trump, aliatul lui Viktor Orban.

Întrebată de afirmațiile făcute marți de Peter Magyar, poliția ungară a făcut trimitere către un comunicat de pe site-ul său, în care este menționată o anchetă în curs cu privire la suspiciuni de ascundere de fonduri sau alte active dobândite ilegal.

Magyar a spus de multă vreme că se teme că aliații lui Viktor Orban vor folosi finalul de mandat pentru a încerca să ascundă ceea ce premierul ales a descris drept corupția pe scară largă din cei 16 ani petrecuți la putere de partidul Fidesz.

Câștigătorul alegerilor a spus că au fost înghețate și alte conturi bancare ale unor oameni cu legături cu guvernul în exercițiu. Nu i-a numit nici pe aceștia și nu a furnizat nici de această dată probe.

În mesajul video transmis, Peter Magyar îi cere șefului autorității fiscale ungare să sesizeze poliția cu privire la fluxurile de bani suspecte și a spus că băncile ar trebui să își consolideze departamentele de conformitate și să raporteze orice activitate suspectă.

„Permiteți-mi să semnalez acum că oricine – fie că este vorba despre o autoritate sau despre o bancă – care nu acționează în conformitate cu litera și spiritul legii va trebui să se confrunte cu sistemul judiciar ungar”, a spus premierul ales.