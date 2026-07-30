Bărbatul care l-a înjunghiat pe scriitorul Salman Rushdie a fost condamnat pentru terorism în SUA

Bărbatul care l-a înjunghiat pe scriitorul Salman Rushdie în Statele Unite cu patru ani în urmă a fost găsit vinovat miercuri de comiterea „unui act de terorism” pe fondul simpatiilor sale pentru Iran și organizația libaneză Hezbollah, fapte pentru care riscă închisoarea pe viață, informează agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Condamnat deja la 25 de ani de închisoare de o instanță din statul New York în mai 2025 pentru tentativă de omor asupra scriitorului în vârstă de 79 de ani, Hadi Matar își va afla pedeapsa în noul proces pe 3 noiembrie, a precizat Departamentul de Justiție al SUA într-un comunicat.

Bărbatul de 28 de ani a fost condamnat de data aceasta de un tribunal federal pentru „tentativa de a oferi sprijin material Hezbollah, considerată organizație teroristă, comiterea unui act de terorism care depășește frontierele naționale și furnizare de sprijin material unor teroriști”.

The New York Times a relatat că juriul procesului desfășurat la Buffalo, în statul New York, a pronunțat verdictul după doar două ore de deliberări, la finalul unei săptămâni de audieri.

Din punctul de vedere al acuzării, agresorul a fost motivat de fatwa emisă în 1989 de ayatollahul Khomeini, liderul de la acea vreme al Republicii Islamice Iran, împotriva lui Rushdie, autorul „Versetelor satanice” pe care musulmanii le consideră o blasfemie la adresa Islamului.

Acuzațiile aduse de procurorii americani lui Hadi Matar

Matar, un americano-libanez, a fost de asemenea acuzat de susținerea Hezbollah, o mișcare libaneză pro-iraniană considerată organizație teroristă de Statele Unite.

Procurorii au susținut că bărbatul a făcut cercetări și a realizat înregistrări video referitoare la această fatwa. Fotografii și materiale provenite de la această grupare au fost găsite la domiciliul lui Hadi Matar, care utiliza de asemenea un permis de conducere fals, pe numele unui lider al acestei mișcări.

„Matar a petrecut mai mult de un an pentru a aprofunda ideologia violentă a Hezbollah și pentru a se pregăti să acționeze în numele acestei fatwa emise de ayatollahii iranieni și care cere moartea lui Rushdie”, a acuzat adjunctul procurorului general al Statelor Unite, John Eisenberg, citat într-un comunicat.

Agresorul „a ales să-și alinieze valorile cu valorile teroriste ale liderilor Iranului”, a susținut procurorul federal Michael DiGiacomo.

Apărarea lui Hadi Matar a argumentat că acesta nu a acționat în numele vreunei organizații teroriste, chiar dacă a fost animat de furie împotriva scriitorului din cauza caracterului pretins blasefamator al cărții sale.

Avocatul lui Matar a anunțat intenția de a ataca sentința la o curte de apel.