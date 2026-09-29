Bărbatul suspectat că a ucis-o pe Valentina s-a predat. În ce țară a ajuns

Vlăduț Băltățeanu, iubitul tinerei de 28 de ani, al cărei trup neînsuflețit a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt, s-a predat autorităților din Elveția, conform News.ro.

Autoritățile române au fost informate de Biroul SIRENE Elveţia că suspectul s-a prezentat la Poliţia din St Gallen, au declarat surse judiciare citate de agenție.

Ulterior, informația a fost confirmată de reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, relatează Agerpres.

El s-a preda luni seară și se află în custodia autorităților elvețiene. „Urmează procedurile legale în vederea predării către autoritățile române”, a informat IPJ Vâlcea.

Tribunalul Vâlcea a emis, miercuri seară, mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele bărbatului de 30 de ani, Vlăduţ Bălţăţeanu, care este principalul suspect în cazul uciderii femeii din Filiaşi, Valentina Tănăsie, al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Bărbatul este inculpat pentru omor.

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi părăsit teritoriul României înainte de descoperirea crimei.

Percheziții în casa suspectului

Miercuri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea a emis un mandat de percheziţie domiciliară pentru locuinţa suspectului.

„Mandatul a fost pus în executare de către organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea, în baza delegării dispuse de procuror. Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora”, au transmis, miercuri seară, anchetatorii.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, informa că, în cursul zilei de marţi, poliţişti de la IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană aflată la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, judeţul Vâlcea, că a descoperit un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.



Astfel, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a deschis un dosar penal pentru omor, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o femeie în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale în comuna Tomşani din judeţul Vâlcea.

Potrivit anchetatorilor, Valentina a fost ucisă cu o zi înainte ca trupul acesteia să fie găsită în valiza care plutea pe râul Olt.



„Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026. La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii că ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, a afirmat procurorul.



Potrivit acestuia, „aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare”.

