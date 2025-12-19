Barcelona domină finalul de an 2025, în La Liga! Dar, lupta la titlu se poate relansa!

Sezonul La Liga 2025–26 a început pe 15 august 2025 și se încheie pe 24 mai 2026.

In acest weekend, se joaca ultima etapa din 2025! Barcelona conduce in clasament, avand 4 puncte avans in fata eternei rivale, R. Madrid. Pe locul trei se afla Villarreal, care a reusit o jumatate de sezon remarcabil!

Sa facem acum o scurta analiza a protagonistelor din La Liga

Barcelona traversează o perioadă excelentă – este in mare forma, avand șase victorii consecutive în campionat! Mulțumită de parcursul echipei, conducerea blaugrana ii pregateste lui Hansi Flick prelungirea contractului până în 2028! Cu neamtul pe banca, catalanii au câștigat titlul în La Liga, în sezonul trecut.

In schimb, la trupa din Madrid, apele sunt agitate. Xabi Alonso a primit un ultimatum înaintea partidei din deplasare cu Alaves. Urma să fie înlocuit in cazul unei noi infrangeri, dupa eșecurile consecutive, 0-2 cu Celta, în La Liga, și 1-2 cu Manchester City, în Liga Campionilor. Madridul a castigat insa la Alaves, cu 2-1, iar Xabi Alonso si-a salvat postul.

Pe final de an, madrilenii raman doar cu victoria din El Clásico (2–1), pentru ca nu mai pot trece in fata Barcelonei, soarta locului 1 fiind decisa!

Totusi, daca Barcelona pierde in ultimul joc cu Villarreal, iar Madridul castiga cu Sevilla, lupta pentru titlu in La Liga se relanseaza pentru 2026!

Sa analizam acum meciurile celor doua mari rivale

R. Madrid vs Sevilla // Sambata – 20.12.2025

In ultimul meci din 2025, Madrid joaca acasa cu Sevilla, echipa aflata la mijlocul clasamentului, dar in crestere de forma. Totusi, statistica ne spune ca Sevilla a pierdut ultimele 3 intalniri cu trupa din capitala Spaniei. Iata un detaliu care ne da un pont bun – cota 11.00 victorie Sevilla (mare supriza!!!), la Casa de Pariuri Online Unibet! Sau mergem safe, pe mana echipei lui Xabi Alonso – cota 1.23, la victorie?

Sau sa pariem ca Mbappé va marca din nou – cota 1.34? Francezul are deja 17 goluri in La Liga si conduce in cursa pentru trofeul Pichichi, iar un astfel de pariu suna ispititor!

Villarreal vs Barcelona // Duminica – 21.12.2025

Liderul Barcelona va juca in deplasare un derby cu ultima echipa de pe podium, Villarreal. Meciul se anunta foarte spectaculos, pentru ca ambele formatii vin dupa cate 6 victorii consecutive in campionat! Tu cine crezi ca isi va continua sirul succeselor? Barcelona – cota 1.88 sau Villarreal are forta sa opreasca liderul – cota 3.35? Pai, se cam poate pentru ca a castigat doua din ultimele trei meciuri! Ce zi de acest pont?

Sa vedem acum ce fac romanii din La Liga

Andrei Rațiu / Rayo Vallecano

Elche vs Rayo Vallecano // Duminica – 21.12.2025

Desemnat recent „Fotbalistul Anului 2025” in Romania, Andrei Rațiu nu va juca pentru Vallecano, in ultimul meci din 2025. Integralist în partida cu Betis, scor 0-0, in etapa #16, Rațiu (27 de ani) a primit un cartonaș galben, controversat, și va fi suspendat pentru partida cu Elche, programata pe 21 decembrie, de la 19:30.

Dar asta nu te impiedica sa pariezi pe acest meci! Elche – cota 2.45 la victorie, Rayo – 3.05, iar egalul – 3.10.

Ionuț Radu / Celta Vigo

Ovideo vs Celta Vigo // Sambata – 20.12.2025

Portarul nationalei, Ionuț Radu traverseaza un moment excelent al carierei la Celta Vigo. A devenit eroul echipei galiciene după ce a apărat un penalty în fața lui Nico Williams, la victoria cu Athletic Bilbao, scor 2-0. Credeti ca va reusi acum sa inchia poarta Celtei in deplasarea de la Oviedo? Transforma raspunsul tau intr-un pariu si poti castiga!

Total Goluri Exact – Real Oviedo 0 (zero) – Cota 2.40, la Unibet Romania.

Dar, stai. La Real Oviedo mai avem un roman, tot portar, Horațiu Moldovan (27 de ani)! Crezi ca are vreo sansa sa fie pe teren? Moldovan a bifat o singură apariție pentru Real Oviedo, în Cupa Spaniei, când echipa sa a pierdut cu scorul de 2-4 cu Ourense CF, echipă din liga a treia.

Si daca tot te-am invitat sa pariezi pe acest meci, sa-ti mai dau un pont! Antrenorul lui Oviedo, Luis Carrion a fost dat afara după înfrângerea din etapa 16 din La Liga, scor 0-4 cu Sevilla.

Deci, ce pariezi pe acest meci? Victorie Celta Vigo – 2.05 (favorita!) pare OK!

Artticol susținut de Unibet