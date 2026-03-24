Baremul la Istorie la simulare BAC 2026 va fi publicat la ora 15:00

Baremul de corectare pentru simulare BAC 2026 la Istorie va fi publicat marți, 24 martie, la ora 15:00, pe site-ul oficial subiecte.edu.ro, unde elevii vor putea vedea cum se acordă punctele pentru fiecare cerință.

După susținerea probei la Istorie de la Simulare BAC 2026, elevii așteaptă publicarea baremului pentru a-și putea verifica răspunsurile și estima punctajul obținut.

Ministerul Educației va anunța baremul oficial la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, iar HotNews îl va publica imediat ce va fi disponibil.

Baremul arată modul în care sunt acordate punctele pentru fiecare exercițiu și include rezolvările corecte ale cerințelor. În cazul itemilor de analiză sau al eseului, documentul indică elementele esențiale care trebuie menționate pentru obținerea punctajului maxim.

Elevii pot primi puncte și pentru răspunsuri parțiale, dacă acestea sunt corecte și respectă cerințele subiectului.

Simularea BAC 2026 va continua miercuri, 25 martie, cu proba la alegere a profilului și specializării. La această probă, elevii susțin examen la o disciplină specifică profilului urmat în liceu. Cei de la profil real pot opta pentru: fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendar simulare BAC 2026

Simulările naționale la BAC 2026 se desfășoară în perioada 23–26 martie, după următorul calendar:

23 martie – Limba și literatura română

24 martie – proba obligatorie a profilului

25 martie – proba la alegere

26 martie – Limba maternă

Rezultatele vor fi afișate pe 3 aprilie 2026.

Notele nu sunt trecute automat în catalog, dar pot fi trecute la cererea elevilor și sunt folosite pentru evaluarea nivelului de pregătire înainte de examenul din vară.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.