Băsescu: „Nu văd vreo veselie” la parlamentari să provoace alegeri anticipate. „România nu își permite” 

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România nu va ajunge la alegeri anticipate, parlamentarii neavând niciun interes să provoace un nou scrutin.

„Cred că vom avea un Guvern, dintr-un motiv simplu. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd vreo veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci, din acest motiv, cred că se vor găsi soluții ca Guvernul să treacă”, a spus Traian Băsescu, sâmbătă, la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24.

Fostul șef al statului a admis că alegerile anticipate reprezintă o variantă constituțională, însă a subliniat că procedura doar va prelungi criza politică.

„Sunt o variantă constituțională (alegerile anticipate, n.r.). Dar am avea un Guvern, în urma alegerilor, peste patru luni. Ceea ce România nu își poate permite. Să stea patru luni cu un Guvern respins de Parlament când până și interimatul de 45 de zile a expirat. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat”, a afirmat Băsescu.

Emisiunea, difuzată sâmbătă, a fost filmată marți, înainte ca Nicușor Dan să îl numească pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Băsescu a spus că șeful statului trebuie să nominalizeze un candidat care are șanse reale să obțină voturile necesare pentru învestire.

„Nu cred că președintele își poate permite să propună un Guvern convenabil. Președintele trebuie să propună un premier care are cele mai mari șanse să realizeze numărul de voturi în Parlament. Știți că impresia de până acum a fost că opțiunile dânsului ar fi fost către oameni care să îi convină în funcția de prim-ministru. Eu am fost în situația de a semna un prim-ministru care nu îmi convenea, pe Victor Ponta, dar a trebuit să o fac pentru că era soluția care trecea de Parlament”, a spus Băsescu.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Mureșan pe 17 septembrie, după consultările cu partidele parlamentare. Președintele a spus că l-a ales pentru a primit cele mai multe susțineri în cadrul consultărilor. Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile să își negocieze majoritatea în Parlament, pentru trecerea Guvernului.

El pleacă, teoretic, cu 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR. Totuși, voturile parlamentarilor din aripa contestatarilor lui Bolojan nu sunt garantate, iar calculele devin mai complicate pentru Siegfried Mureșan având în vedere tensiunile din PNL.