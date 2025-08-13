Baza militară Elmendorf-Richardson, care va găzdui întâlnirea Trump – Putin, punct cheie pentru apărarea SUA de URSS în timpul Războiului Rece

Elmendorf-Richardson este cea mai mare bază militară din Alaska și găzduiește 32.000 de persoane, circa 10% din populația totală a orașului Anchorage unde este situată. În această bază, vineri, Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni pentru un summit istoric, relatează CNN, NBC și SkyNews.

Elmendorf-Richardson combină baza Elmendorf a Forțelor Aeriene și Fort Richardson al Armatei SUA.

Baza miltară se află într-o zonă importantă atât pentru America, cât și pentru Rusia, dar, în timp ce orașul Anchorage a primit numeroși președinți americani, Vladimir Putin nu a vizitat niciodată acest loc în timpul mandatelor sale la Kremlin. Ultima prezență a lui Putin pe tărâm american a avut loc în septembrie 2015 când a participat la Adunarea Generală a ONU.

Zona unde are loc summitul de vineri are o importanță simbolică și pentru Rusia întrucât Statele Unite au cumpărat Alaska de la Imperiul Rus acum 158 de ani.

În plus, insula Little Diomede din Alaska se află la mai puțin de 5 kilometri de insula Big Diomede din Rusia, în strâmtoarea Bering, ceea ce arată cât de apropiate sunt cele două țări din punct de vedere geografic.

În timpul Războiului Rece, baza era considerată „deosebit de importantă” pentru apărarea Statelor Unite împotriva Uniunii Sovietice, potrivit informațiilor din Biblioteca Congresului citat de SkyNews..

În ciuda acestei proximități, Putin va fi primul președinte rus care va vizita Anchorage.

De ce a fost aleasă baza militară

Potrivit CNN, oficialii americani s-au străduit în acest weekend să identifice și să rezerve un loc pentru summitul de vineri dintre președintele Donald Trump și omologul său rus. După ce Trump a anunțat că Alaska va găzdui întâlnirea, oficialii au descoperit rapid o problemă majoră: vara este sezonul turistic de vârf în Alaska, iar opțiunile disponibile și echipate pentru a găzdui cei doi lideri mondiali erau extrem de limitate.

Când unii alaskani proeminenți au aflat că Trump și Putin urmau să vină, câțiva dintre ei au început să contacteze aliații președintelui cu o propunere: ar putea fi casele lor o opțiune? Nu este clar dacă aceste oferte au ajuns vreodată la oficialii de la Casa Albă, care sunau la locații din Juneau, capitala statului Alaska, precum și din orașele Anchorage și Fairbanks.

Organizatorii summitului au ajuns curând la concluzia că singurul oraș din acest stat imens care oferea opțiuni viabile pentru summit era Anchorage. Și numai baza militară Elmendorf-Richardson, situată la marginea nordică a orașului, îndeplinea cerințele de securitate pentru această întâlnire istorică, deși Casa Albă sperase să evite imaginea primirii liderului rus într-o instalație militară americană.

Soldați găzduiți de baza militară Elmendorf-Richardson Foto: APFootage / Alamy / Profimedia

Critici pentru primirea lui Trump pe teritoriu american

Administrația Trump și Kremlinul au ales Alaska ca loc de desfășurare a summitului, după lungi negocieri în culise, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune care au vorbit sub anonimat cu CNN. Au fost puține locuri potrivite pentru această întâlnire, au spus aceste persoane, întrucât Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare în 2023 pe numele lui Vladimir Putin pentru comiterea de crime de război.

Oficialii americani au fost încântați și oarecum surprinși când președintele rus a acceptat să participe la o întâlnire pe teritoriul SUA. „Mi s-a părut un gest foarte respectuos din partea președintelui Rusiei să vină în țara noastră, în loc să mergem noi în țara lui sau într-o țară terță”, a declarat Trump după ce locația a fost stabilită.

Alții au criticat alegerea acestui stat american pentru primirea lui Putin. „Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi dacă summitul ar avea loc la Moscova”, a declarat fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, care a intrat în conflict cu Trump în timpul primului său mandat la Casa Albă. „Așadar, cred că aranjamentul inițial este o mare victorie pentru Putin”, a mai spus Bolton pentru CNN.

Vânzarea statului Alaska de Imperiul Rus către SUA poate fi folosit drept argument pentru ca Ucraina să cedeze teritorii, spun alți analiști citați de Skynews.

„Este ușor de imaginat că Putin ar putea aduce acest argument în discuțiile sale cu Trump: «Uite, teritoriile pot schimba proprietarii»”, a declarat Nigel Gould-Davies, fost ambasador britanic în Belarus. „«Noi v-am cedat Alaska. De ce nu ne poate ceda Ucraina o parte din teritoriul său?»”

Baza militară a mai găzduit președinți americani

Donald Trump a făcut mai multe vizite la Elmendorf-Richardson în timpul primului mandat de președinte, dar va fi prima vizită în Alaska de la începutul celui de-al doilea mandat.

Donald Trump salută un soldat în timpul unei vizite efectuate în februarie 2019 la baza militară Elmendorf-Richardson Foto: Westin Warburton / Zuma Press / Profimedia

Joe Biden și Barack Obama au vizitat, de asemenea, această bază în 2015. Obama a devenit primul președinte american care a pus piciorul la nord de Cercul Polar Arctic în timpul călătoriei sale.

Elmendorf-Richardson găzduiește aeronave precum F-22 Raptor – un avion de vânătoare despre care Forțele Aeriene spun că „nu poate fi egalat de niciun avion de vânătoare cunoscut sau proiectat”.

Departamentul Apărării al SUA descrie zona ca având „munți pitorești, maiestuoși, acoperiți de zăpadă, lacuri, râuri, ghețari și o faună bogată”.

Departamentul recomandă vizitatorilor care încearcă să ajungă cu mașina la bază să aducă truse de urgență, alimente, pături și combustibil suplimentar, deoarece este o zonă foarte izolată.