BCE a mustrat un angajat care le-a promis colegilor că va fi un dictator dacă îl vor alege să îi reprezinte

Ultimul concurs pentru comitetul de personal al Băncii Centrale Europene (BCE) a produs un candidat care promitea o „Dictatură consultativă supremă”, sesiuni obligatorii de aplauze și evaluări de performanță care să vină cu calificative ca „Foarte Aladeen”, o referință la filmul „The Dictaor” din 2012 al lui Sacha Baren Cohen. Conducerea băncii nu a fost amuzată, relatează Politico.

Într-o mustrare formală publicată intern pe 18 iunie, comitetul electoral al Băncii a sancționat un candidat care participa la alegerile pentru comitetul de personal, Jan Kuchta, în legătură cu un email de campanie trimis tuturor angajaților BCE, în care acesta se prezenta drept „Amiralul General Jan Aladeen Kuchta” și apărea în imagini generate cu AI îmbrăcat în uniforme militare, împodobite cu simboluri europene.

Comitetul de personal al BCE reprezintă angajații în discuțiile cu conducerea privind condițiile de muncă, bunăstarea socială și drepturile acestora.

Acesta este la rândul său ales de un comitet electoral alcătuit din șapte membri selectați aleatoriu, cu condiția să reprezinte angajați cu niveluri diferite de vechime în cadrul băncii care gestionează emisiunile de euro. Comitetul electoral a concluzionat că, deși campaniile electorale pot folosi „parodie, sarcasm și ironie”, demersul lui Kuchta a depășit limita prin încercarea evidentă de a-l imita pe personajul „Aladeen” interpretat de Sacha Baron Cohen în filmul din 2012.

Ce le-a „promis” angajatul BCE colegilor în campanie

Comitetul a stabilit că, prin folosirea unui nume de parodie, a unor imagini militariste, a unui limbaj hiperbolic și combinând „afirmații plauzibile cu declarații de campanie vizibil exagerate sau chiar imposibile”, campania lui Kuchta a depășit „gradul de exagerare retorică compatibil” cu standardele etice ale BCE.

Kuchta, un specialist în dezvoltare IT la banca centrală a zonei euro, a promis în manifestul său că va înlocui dialogul social cu „Sesiuni obligatorii de solidaritate proletară”, că va asigura victoria sa cu „100% din voturi” și că va introduce „Audituri corective de bunăstare” pentru angajații ale căror gânduri nu sunt încă aliniate doctrinei oficiale.

Comitetul electoral a subliniat că îngrijorările sale nu s-au limitat la satiră. Acesta a făcut trimitere la combinația de imagini militare, simboluri ale UE și ale euro, precum și la ceea ce a descris ca fiind o prezentare alarmistă a BCE în campanie, inclusiv referiri la o „climă a fricii” și la o „fortăreață juridică ce nu poate fi trasă la răspundere”.

Într-un email trimis întregului personal după mustrare, văzut de asemenea de Politico, Kuchta a susținut că „instrumentalizarea standardelor interne, «profesionale», pentru a emite această mustrare se află în contrast direct și negativ cu valorile fundamentale ale Uniunii, în special dreptul la libertatea de exprimare”.

O dispută serioasă în cadrul Băncii Central Europene

Politico notează că, dincolo de eforturile băncii centrale de a defini cantitatea maximă permisă de ironie în cadrul său, se află o dispută mai serioasă.

Campania lui Kuchta pare să fie cel puțin în parte un răspuns la noile reguli electorale introduse de Banca Centrală Europeană în decembrie 2025, care cer ca materialele de campanie să respecte cadrul etic al instituției. În cadrul consultării din perioada premergătoare acestor modificări, comitetul de personal a criticat ferm aceste cerințe, considerând că riscă să afecteze libertatea de exprimare și să ducă la o cenzură nocivă.

Disputa se desfășoară și pe fundalul unui conflict mai amplu între reprezentanții angajaților și conducerea BCE privind drepturile la liberă exprimare. Actualul șef al comitetului de personal a inițiat acțiuni în justiție împotriva instituției într-un caz separat legat de chestiuni privind libertatea de exprimare.

După ce a fost mustrat, Kuchta argumentat în emailul trimis tuturor colegilor că sancțiunea nu face decât să îi confirme punctul de vedere al campaniei sale: „Atunci când un mesaj politic care folosește ironia și hiperbola este întâmpinat cu sancțiuni administrative oficiale, acest lucru confirmă că instituția noastră a dezvoltat o intoleranță profundă față de gândirea independentă”, a scris el.