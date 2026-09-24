VIDEO Netanyahu, boicotat: Momentul când zeci de diplomați au ieșit din sală la discursul său la ONU. Cum i-a catalogat

Zeci de oameni, membri ai diferitelor delegații reprezentate la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, au părăsit joi sala în semn de protest în timpul discursului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, scrie AFP.

„Dacă mai există în această sală lași care nu și-au părăsit încă locul, să o facă acum”, a spus premierul la începutul discursului său.

Room empties out at the UN as Netanyahu begins his speech. pic.twitter.com/plGg9wDRQ7 — Acyn (@Acyn) September 24, 2026

Sala, destul de puțin populată încă de la începutul dimineții, se umpluse treptat înainte de discursul lui Netanyahu.

Walkouts Sweep UN Hall as Netanyahu Starts Speech



pic.twitter.com/kl9jpQXUzK — NewsWire (@NewsWire_US) September 24, 2026

Delegația palestiniană a îndemnat celelalte misiuni diplomatice să se alăture acestui gest de protest, într-un mesaj trimis acestora, consultat de agenția franceză de presă.

Franța și Marea Britanie, atacate de Netanyahu în discursul său

În cadrul discursului său din fața Adunării Generale a ONU, premierul Netanyahu a atacat țările care critică politica de colonizare a Israelului, între care Franța și Regatul Unit, spunând că ele însele sunt foste puteri colonizatoare.

„Ei acuză Israelul, micuțul Israel, de colonialism – ce colonialism?”, a exclamat Benjamin Netanyahu.

„Printre ei se numără și oameni din Marea Britanie și Franța. Dumnezeule, ei sunt cei care au inventat termenul”, a spus el.

„Coloniile lor acoperă întreaga planetă”, a adăugat premierul israelian, citat de Agerpres.

Netanyahu a mai afirmat că „ar trebui să le fie rușine” celor care acuză Israelul de genocid, inclusiv primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, conform Reuters.

Netahyanu i-a mai transmis lui Mamdani că „nu îl poate face să tacă”.

În același timp, el l-a numit „tiran” pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Și acum, cea mai recentă țară care a devenit o mare sursă de propagare de minciuni antisemite este Turcia”, a declarat liderul israelian.

Totodată, prim-ministrul israelian s-a referit la coloniștii extremiști drept „tineri delincvenți”, acuzând presa internațională că le acordă o atenție disproporționată.

„Subiectul despre care relatează presa este o mână de tineri delincvenți”, a declarat Netanyahu, adăugând că există aproximativ 150 dintre ei „care aruncă cu pietre și dezrădăcinează măslini”.