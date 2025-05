Benjamin Netanyahu l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria în alegerile prezidențiale și a solicitat consolidarea relației bilaterale

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis președintelui ales că vrea să lucreze împreună pentru întărirea prieteniei dintre România și Israel. La rândul său, Nicușor Dan l-a asigurat de angajamentul său de a consolida relațiile bilaterale.

„Felicitări președintelui ales Nicușor Dan pentru victoria sa în alegeri. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a consolida și mai mult marea prietenie dintre România și Israel”, a declarat Netanyahu într-un mesaj pe canalul oficial de pe X.

Prime Minister Benjamin Netanyahu: Congratulations to President-elect @NicusorDanRO on his election victory. I look forward to working together with you to further strengthen the great friendship between Romania and Israel. 🇮🇱🤝🇷🇴

La scurt timp, președintele ales a revenit cu un mesaj pe X în care îi mulțumește pentru mesajul trimis.

„Apreciez cu sinceritate mesajul dumneavoastră și prețuiesc profund prietenia istorică dintre România și Israel. Vă asigur de angajamentul meu pentru consolidarea relației dintre națiunile noastre, care sunt unite de legături culturale comune și de o dedicare puternică pentru o cooperare eficientă în domenii precum tehnologia, educația, cultura și conservarea memoriei istorice”, a transmis Nicușor Dan.

Thank you, @IsraeliPM, for your kind congratulations. I genuinely appreciate your message and deeply value the historic friendship between Romania and Israel.



I assure you of my commitment to strengthening the relationship between our nations, which are united by shared…