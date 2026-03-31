Benjamin Netanyahu spune că poartă discuții cu liderii arabi pentru a „lupta împreună” împotriva Iranului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu ține o conferință de presă la Ierusalim, pe 21 mai 2025. FOTO: Ronen Zvulun / UPI / Profimedia

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu le-a spus marți miniștrilor, în cadrul unei ședințe a Cabinetului că Israelul „formează alianțe cu țări arabe pentru a lupta împreună de partea noastră”, relatează cotidianul în limba ebraică Maariv, citat de Times of Israel.

„În trecut, am avut discuții secrete cu lideri arabi”, a spus Netanyahu.

„Le-am spus: «De îndată ce va putea, Iranul vă va cuceri și vă va răsturna regimurile». Atunci nu au înțeles pe deplin. Astăzi înțeleg”, a continuat premierul israelian.

Ieri, ambasadorul Israelului la Washington, Yechiel Leiter, a declarat într-un podcast că state din Golf solicită ajutorul Israelului.

„Unii dintre aliații noștri au devenit și mai apropiați în ultima lună”, a spus el, în podcastul „What the Hell is Going On”. „Fie că vorbim despre Emiratele Arabe Unite sau Bahrain, cred că ne-am apropiat de saudiți, de omanezi. Mai apropiați chiar și de kuweitieni. Ne-au cerut sprijin.”

El a sugerat și posibilitatea unor acțiuni comune cu state arabe: „Israelul și aliații săi vor continua să acționeze. Acest lucru ar putea face cu adevărat diferența în viitor.”