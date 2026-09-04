Benzina atinge un preț istoric. O nouă scumpire a carburanților. Cât costă acum benzina și motorina
Prețul benzinei standard a atins vineri un nivel record, ajungând până la 9,70 lei litrul în stațiile Petrom și OMV. Și prețul motorinei a continuat să crească și a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru în toate marile rețele.
OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a majorat vineri prețul benzinei și motorinei în stațiile Petrom și OMV. Benzina s-a scumpit cu 9 bani pe litru și a ajuns la cel mai mare preț din istorie, scrie Economica.net.
La motorină, majorarea a fost de 13 bani pe litru, atât în benzinăriile Petrom, cât și la OMV, conform Economica.
Prețurile carburanților scăzuseră cu 17 bani pe litru la 1 septembrie, după reducerea accizei până la nivelul maxim prevăzut de legislația de criză.
Prețurile la motorină, vineri, 4 septembrie, în București
- Petrom: 10,10 lei
- OMV: 10,16 lei
- Rompetrol: 10,18 lei
- MOL: 10,18 lei
- SOCAR: 10.14 lei
- Lukoil: 10,23
Prețurile la benzină, vineri, 4 septembrie, în București
- Petrom: 9,64 lei
- OMV: 9,70 lei
- Rompetrol: 9,59 lei
- MOL: 9,70 lei
- SOCAR: 9.59 lei