Benzina atinge un preț istoric. O nouă scumpire a carburanților. Cât costă acum benzina și motorina

Prețul benzinei standard a atins vineri un nivel record, ajungând până la 9,70 lei litrul în stațiile Petrom și OMV. Și prețul motorinei a continuat să crească și a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru în toate marile rețele.

OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a majorat vineri prețul benzinei și motorinei în stațiile Petrom și OMV. Benzina s-a scumpit cu 9 bani pe litru și a ajuns la cel mai mare preț din istorie, scrie Economica.net.

La motorină, majorarea a fost de 13 bani pe litru, atât în benzinăriile Petrom, cât și la OMV, conform Economica.

Prețurile carburanților scăzuseră cu 17 bani pe litru la 1 septembrie, după reducerea accizei până la nivelul maxim prevăzut de legislația de criză.

Prețurile la motorină, vineri, 4 septembrie, în București

Petrom: 10,10 lei

OMV: 10,16 lei

Rompetrol: 10,18 lei

MOL: 10,18 lei

SOCAR: 10.14 lei

Lukoil: 10,23

Prețurile la benzină, vineri, 4 septembrie, în București