Benzina și motorina se ieftinesc puternic din nou, iar la pompe apare o situație mai puțin obișnuită

După ce Petrom a scăzut joi prețurile pe litru la benzină și motorină, lanțurile Rompetrol, MOL și Lukoil au coborât și ele prețurile, informează site-ul Economica.

Litrul de motorină standard la Rompetrol era vineri de 9.37 lei/litru, cu 27 de bani mai puțin. Același preț de 9.37 lei pe litru era și la benzinăriile MOL, Lukoil și OMV, o situație mai puțin obișnuită după cum remarcă publicația citată.

La Petrom, motorina standard era mult mai ieftină, 8.93 lei/litru.

Aceeași situație se întâmpla și în privința benzinei standard. La Rompetrol prețul a scăzut cu 27 de bani pe litru și a ajuns la 9,48 lei pe litru. Este același preț înregistrat și la stațiile MOL, Lukoil și OMV.

La Petrom, benzina standard costa 8.17 lei/litru.