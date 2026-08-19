Benzinăriile din Moscova au introdus restricții la pompă din cauza crizei de carburanți din țară

Stațiile de alimentare cu combustibil din Moscova au reintrodus limite privind achizițiile de benzină, din cauza penuriei provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, dar și a cererii sezoniere ridicate, relatează Reuters.

Penuriile au început să se accentueze în luna mai și s-au extins în majoritatea regiunilor Rusiei până în iulie, însă stațiile de alimentare din Moscova au reușit să relaxeze în iunie un val anterior de restricții.

Ucraina a vizat rafinăriile de petrol din Rusia în încercarea de a submina efortul de război al Moscovei și de a reduce veniturile sale din energie.

Pentru a crește aprovizionarea internă, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea combustibililor și au început să importe produse petroliere.

Martorii oculari au declarat acum pentru Reuters că au observat cozi lungi la unele stații de alimentare din Moscova și dintr-o regiune învecinată.

Ce spun oficial companiile ce dețin benzinăriile din Rusia

Un operator al liniei de asistență pentru clienți a companiei Gazprom Neft a declarat că vânzările de benzină și motorină la stațiile automate ale companiei din Moscova erau limitate la 40 de litri per client.

La celelalte stații de alimentare ale Gazprom Neft, vânzările de motorină rămân fără restricții, în timp ce achizițiile de benzină sunt limitate la 60 de litri per vehicul.

Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a declarat că vânzările de benzină la toate stațiile sale de alimentare din Rusia erau limitate la 30 de litri per vehicul, în timp ce vânzările de motorină nu erau supuse niciunei restricții.

Compania i-a avertizat, de asemenea, pe clienți că ar putea exista timpi de așteptare mai mari din cauza cererii crescute.

Lukoil a declarat că a introdus restricții privind vânzarea combustibilului în Moscova și în regiunea învecinată din cauza cererii ridicate, a unor lucrări neprogramate de întreținere la rafinării și a necesității de a asigura funcționarea stabilă a stațiilor sale de alimentare.

Compania nu a precizat limitele exacte.

Linia de asistență pentru clienți a Tatneft a declarat că vânzările de benzină la stațiile sale de alimentare erau limitate la 50 de litri per vehicul.