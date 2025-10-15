Berlinul se ceartă pe cine să meargă în armată. Creșterea efectivelor Bundeswehr-ului prin „loterie”, respinsă de ministrul Apărării

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a ripostat miercuri la criticile la adresa lui venite din interiorul propriului guvern de coaliție, în contextul în care controversa privind recrutarea în armată amenință să umbrească eforturile Berlinului de a-și consolida capacitatea de descurajare militară, scrie France Presse.

Reintroducerea serviciului militar este proiect-cheie al Berlinului în fața amenințării ruse în creștere.

Cancelarul conservator Friedrich Merz, invocând amenințarea unei Rusii ostile, i-a încredințat lui Pistorius, membru al Partidului Social-Democrat (SPD), de centru-stânga, sarcina de a stimula recrutarea pentru a construi „cea mai puternică armată convențională din Europa”.

Însă întrebarea privind modul în care se poate ajunge la acest obiectiv a dus la acuzații furioase, Pistorius preferând o abordare doar pe bază de voluntariat în ceea ce privește serviciul militar, în timp ce conservatorii din CDU/CSU, partidul lui Merz, susțin posibilitatea utilizării unei „loterii” (tragere la sorți) pentru recrutare dacă va fi necesar.

Guvernul de coaliție planificase o primă lectură a unui proiect de lege de compromis în această săptămână, dar dezacordul asupra detaliilor a stârnit marți o dispută.

Pistorius le-a spus miercuri reporterilor că opțiunea unei trageri la sorți pentru a reface rândurile armatei germane (Bundeswehr) este un „compromis leneș” și că, în practică, ar consuma prea mult timp.

De asemenea, Pistorius a calificat drept „putred” acest compromis asupra serviciului militar, ministrul social-democrat afirmând totuși că disputa provocată prin refuzul său de a valida acordul între deputații social-democrați și cei conservatori „este mai puțin dramatică decât se spune”.

Pistorius a menținut obiectivul privind intrarea în vigoare la 1 ianuarie a unei legi asupra serviciului militar și care ar urma să ajute la creșterea numărului de soldați în Bundeswehr de la 182.000 la cel puțin 260.000.

Critici chiar din rândul coaliției guvernamentale

Unii parlamentari din partidul de centru-dreapta CDU/CSU al lui Merz au reacționat însă furios la poziția lui Pistorius.

„În 30 de ani de activitate în parlament, nu am văzut niciodată un ministru să torpileze un proiect de lege important și să-și arunce propriii parlamentari într-un astfel de haos”, a declarat Norbert Roettgen, important parlamentar al CDU, pentru Sueddeutsche Zeitung.

Obiectivele NATO impun Germaniei să-și mărească efectivul militar total la 460.000 de soldați, din care 260.000 de soldați activi și 200.000 de rezerviști.

Însă Bundeswehr-ul este în prezent departe de aceste cifre, având, pe lângă cei 182.000 de soldați activi, doar 49.000 de rezerviști.

Pistorius speră să evite necesitatea recrutării prin atragerea unui număr mai mare de voluntari cu salarii mai bune și beneficii precum permise de conducere gratuite și oportunități de formare tehnică.

Contre și în privința doborârii dronelor

Disputa privind recrutarea nu este singurul punct de tensiune între conservatorii din CDU/CSU și partenerii lor mai mici din coaliție, social-democrații.

Pistorius l-a luat în vizor și pe liderul CSU, Markus Soeder, care a cerut o reacție agresivă față de dronele despre care se crede că sunt rusești și care au fost observate deasupra diverselor locații sensibile din Germania.

După ce o serie de drone misterioase au închis aeroportul din München în această lună, Soeder, care este și premierul landului Bavaria, a susținut o politică de reacție la drone de „a le doborî, mai degrabă decât a aștepta”.

Pistorius a respins astfel de declarații, catalogându-le drept „o retorică de pistolar”, într-un interviu acordat site-ului Pioneer.

„Astfel de declarații ar putea funcționa la amiază în Dodge City (orașul pistolarilor, n.r.), dar nu și în politica internațională, unde trebuie să prevenim războaiele și să evităm escaladarea conflictelor”, a spus ministrul german al Apărării.