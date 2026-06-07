Bernard Frize, artistul care a sfidat trendul și a pictat neîncetat / galerie foto

Pictorul francez Bernard Frize, protagonistul unei expoziții fără precedent în Europa de Est, găzduită de MARe/ Muzeul de Artă Recentă din București până la 16 august, aduce o perspectivă provocatoare în peisajul artistic românesc.

După ce a expus în metropole precum Tokyo, Seul, Shanghai, Hong Kong, Los Angeles, Londra și Paris, universul său vizual a ajuns la București. Expoziția reunește mai mult 40 de lucrări de mari dimensiuni. Sunt prezentate lucrări pe care Bernard Frize le-a realizat între 1978 și 2025, însă nu este vorba despre o retrospectivă, după cum declară Gregory Lang, directorul artistic al muzeului și curatorul expoziției, pentru Curatorial. Ci este, mai degrabă, o prezentare rară a lucrărilor din fiecare perioadă pe care artistul le păstrează în depozitul propriu.

„Am vrut să prezint lucrări care sunt foarte importante pentru mine și care nu sunt neapărat cele mai căutate pe piață”.

Pentru expoziția de la MARe, curatorul a colaborat cu galeria vieneză Schwarzwälder, care a oferit asistență, și a fost asistat de Elena Stanciu.

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