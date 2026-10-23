[P] Bet Builder și pariuri pe cornere, cartonașe și jucători: cum funcționează și ce piețe poți combina

Bet Builder îți permite să combini două sau mai multe selecții din același meci, de exemplu rezultatul final, totalul de goluri, cornerele, cartonașele sau o statistică a unui jucător, într-un singur pariu cu cotă totală calculată automat. Aceleași piețe pe cornere, cartonașe, șuturi și jucători pot fi pariate și separat. La Superbet, Bet Builder și SuperPariurile sunt disponibile la pariuri pe fotbal, înainte de meci și live. Pentru ca biletul să fie câștigător, toate selecțiile trebuie să se valideze.

În acest ghid vezi ce piețe poți combina, cum se numără cartonașele, cum funcționează pariurile pe jucători și ce este Super Sub, plus regulile pe care merită să le citești înainte de a plasa un bilet.

Răspuns scurt: Bet Builder și pariuri pe cornere, cartonașe și jucători

Bet Builder: combini selecții din același meci într-un singur pariu; cota totală este calculată de operator.

combini selecții din același meci într-un singur pariu; cota totală este calculată de operator. Cornere: total cornere, cornere pe echipă sau impar/par, în Bet Builder sau în oferta meciului.

total cornere, cornere pe echipă sau impar/par, în Bet Builder sau în oferta meciului. Cartonașe: un galben se numără ca 1, un roșu ca 2, iar un jucător are maximum 3 cartonașe luate în calcul.

un galben se numără ca 1, un roșu ca 2, iar un jucător are maximum 3 cartonașe luate în calcul. Jucători: marcator, pase decisive, șuturi, faulturi, ofsaiduri și cartonașe pe jucător, validate pe baza statisticilor OPTA.

marcator, pase decisive, șuturi, faulturi, ofsaiduri și cartonașe pe jucător, validate pe baza statisticilor OPTA. Super Sub: dacă un titular pe care ai pariat este înlocuit, pariul trece la înlocuitor, în anumite condiții.

dacă un titular pe care ai pariat este înlocuit, pariul trece la înlocuitor, în anumite condiții. Risc: dacă o selecție dintr-un Bet Builder nu se validează, întregul pariu este pierdut.

Ce este Bet Builder și cum funcționează

Ce înseamnă să combini selecții din același meci

La un bilet clasic de tip acumulator combini selecții din meciuri diferite. La Bet Builder, selecțiile vin din același meci. Poți construi, de exemplu, o combinație între victoria gazdelor, ambele echipe marchează, peste 3,5 goluri și un total de cornere. Operatorul calculează cota totală ținând cont că selecțiile dintr-un meci sunt legate între ele, deci cota nu este simplul produs al cotelor individuale.

Cum construiești un Bet Builder, pas cu pas

Alege evenimentul și intră în secțiunea Bet Builder a meciului. Selectează piețele dorite, de exemplu rezultat, goluri, cornere, cartonașe sau jucători. Adaugă combinația pe bilet. Introdu miza și confirmă pariul.

Înainte de plasare poți elimina selecții individuale, poți debifa piețe sau poți șterge combinația. După plasare, poți urmări evoluția fiecărei selecții direct pe bilet, cu statistici actualizate în timp real.

Ce piețe poți combina

În funcție de meci, la Superbet poți combina selecții precum final sau șansă dublă, total goluri (și pe echipe), total cornere (și pe echipe), total cartonașe (și pe echipe), total faulturi, total ofsaiduri, ambele echipe marchează, marcatori, handicap, scor corect, pauză/final, pariuri pe reprize, goluri impar/par și cornere impar/par. Numărul exact de selecții diferă de la un meci la altul.

Unde este disponibil Bet Builder

Fotbal: înainte de meci și live, pe aceleași piețe eligibile.

înainte de meci și live, pe aceleași piețe eligibile. Alte sporturi: baschet (Euroliga și NBA), eSoccer, hochei (NHL), fotbal american și baseball (MLB).

Pariuri pe cornere: tipuri și reguli

Ce piețe de cornere găsești

Piețele uzuale sunt totalul de cornere din meci, totalul pe echipă și cornerele impar/par. Pariurile de tip „peste/sub” se fac pe limite de forma X,5, de exemplu peste 8,5 sau sub 8,5. Le poți paria separat sau le poți adăuga într-un Bet Builder.

Regula cornerelor neexecutate

Potrivit regulamentului Superbet pentru Super Pariuri, cornerele acordate dar neexecutate nu se iau în considerare la validare.

Pariuri pe cartonașe: tipuri și reguli de calcul

Cum se numără cartonașele

Galben = 1, roșu = 2: când pariul nu specifică culoarea, un cartonaș galben se numără ca 1, iar unul roșu ca 2.

când pariul nu specifică culoarea, un cartonaș galben se numără ca 1, iar unul roșu ca 2. Maximum 3 pe jucător: al doilea cartonaș galben al aceluiași jucător nu se numără, deci galben plus roșu înseamnă cel mult 3.

al doilea cartonaș galben al aceluiași jucător nu se numără, deci galben plus roșu înseamnă cel mult 3. Doar jucătorii: cartonașele primite de jucători înlocuiți, de pe banca de rezerve sau de antrenori nu se iau în calcul.

cartonașele primite de jucători înlocuiți, de pe banca de rezerve sau de antrenori nu se iau în calcul. Cartonaș anulat: un cartonaș anulat printr-o decizie autorizată nu se numără.

un cartonaș anulat printr-o decizie autorizată nu se numără. Cartonașe din pauză: se consideră acordate în repriza a doua și contează doar dacă jucătorul rămâne activ.

Tipuri de pariuri pe cartonașe

Conform ghidului Superbet de pariuri speciale, există următoarele tipuri de pariuri pe cartonașe:

Pariu pe cartonașe Pe ce pariezi Total cartonașe Numărul total de cartonașe afișate în meci Total cartonașe echipă Numărul de cartonașe primite de o echipă Cartonașe 1X2 Echipa care primește cele mai multe cartonașe în timpul regulamentar Fiecare echipă peste X cartonașe Numărul de cartonașe primite de fiecare echipă în parte Cartonașe exact Numărul exact de cartonașe afișate în meci Prima repriză: total cartonașe Cartonașele afișate în prima repriză Prima repriză: total cartonașe echipă Cartonașele primite de o echipă în prima repriză Prima repriză: cartonașe exact Numărul exact de cartonașe din prima repriză Total cartonașe roșii Numărul de cartonașe roșii din timpul regulamentar Total cartonașe roșii echipă Cartonașele roșii primite de o singură echipă Prima repriză: total cartonașe roșii Cartonașele roșii din prima repriză Cartonașe jucători Jucătorul care primește primul cartonaș din meci, indiferent de culoare

Pariuri pe jucători, șuturi și alte statistici

Ce poți paria pe un jucător

Pariurile pe jucători includ, în funcție de meci și de competiție: marcator oricând, 2+ sau 3+ goluri, pase decisive, șuturi și șuturi pe poartă, faulturi, deposedări (doar înainte de meci), ofsaiduri, cartonașe galbene sau roșii, golul cu un anumit număr, gol cu dreptul, stângul sau capul, gol din afara careului sau din penalty și combinația marcator plus pasă decisivă.

Șuturi, faulturi, ofsaiduri, penaltiuri și autogoluri

Un șut pe poartă este o încercare clară de gol care intră în poartă, ar fi intrat dacă nu intervenea portarul sau ar fi intrat dacă nu intervenea un alt jucător aflat în poziție de ultim apărător. Șuturile care lovesc direct bara nu se numără, cu excepția situației în care mingea intră apoi în poartă. Pe statistici ai următoarele tipuri de pariuri:

Statistică Tipuri de pariuri disponibile Șuturi pe poartă Total, total pe echipă, prima repriză, șuturi pe poartă 1X2, fiecare echipă peste X Șuturi totale Total, total pe echipă, prima repriză, șuturi 1X2, fiecare echipă peste X Faulturi Total faulturi, total faulturi echipă, fiecare echipă peste X Ofsaiduri Total ofsaiduri, total ofsaiduri echipă, fiecare echipă peste X Penaltiuri Total penaltiuri executate Autogoluri Total autogoluri din meci

La penaltiuri contează doar cele executate. Dacă un penalty este anulat, pariul rămâne valabil pentru următorul penalty.

Cum se validează pariurile pe statistici

Pariurile pe jucători și pe statistici se validează pe baza datelor furnizate de OPTA. Dacă un jucător inclus într-un pariu nu participă la meci, se aplică regulile specifice pariului respectiv, deci verifică regulamentul înainte de a plasa biletul.

Super Sub: ce se întâmplă dacă jucătorul pe care ai pariat este înlocuit

Cum funcționează Super Sub

Dacă jucătorul pe care ai pariat a început meciul ca titular și este schimbat înainte de final, înlocuitorul preia automat pariul. Se aplică pariurilor pre-meci și live, pe timpul regulamentar de 90 de minute. Prelungirile nu se iau în calcul. Funcția acoperă pariurile pe jucători din oferta regulată, SuperBoost, SuperPariuri și Bet Builder, și se aplică automat pariurilor marcate cu iconița Super Sub.

Când nu se aplică Super Sub

Dacă pariul a fost deja stabilit (câștigător sau pierdut) înainte de schimbare.

Dacă ai folosit Cash Out.

Dacă jucătorul nu a fost titular.

Dacă biletul este câștigător datorită Super Sub, el nu mai este eligibil pentru Pariul Șansă Progresiv, iar SuperBonus nu se mai aplică.

Competiții eligibile

Super Sub este disponibil pentru pariurile pe jucători din competițiile majore, printre care SuperLiga, Cupa României, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Champions League, Europa League și Conference League.

Reguli importante înainte de a plasa un Bet Builder

Toate selecțiile trebuie să fie câștigătoare, altfel biletul este pierdut.

altfel biletul este pierdut. Cota maximă pentru un pariu Bet Builder este 1.500.

pentru un pariu Bet Builder este 1.500. Nu poți combina o selecție Bet Builder cu selecții standard din același eveniment, dar poți combina Bet Builder-e din meciuri diferite pe același bilet.

o selecție Bet Builder cu selecții standard din același eveniment, dar poți combina Bet Builder-e din meciuri diferite pe același bilet. Selecție anulată: dacă una dintre selecții este anulată, ea se validează cu cota 1, iar cota totală se recalculează.

dacă una dintre selecții este anulată, ea se validează cu cota 1, iar cota totală se recalculează. Jucător care nu participă: la pariurile pe jucători, regulile pot prevedea cota 1 pe întregul pariu. Citește regulamentul înainte de plasare.

la pariurile pe jucători, regulile pot prevedea cota 1 pe întregul pariu. Citește regulamentul înainte de plasare. Cash Out: la Bet Builder este disponibil momentan doar pentru biletele cu evenimente pre-meci.

la Bet Builder este disponibil momentan doar pentru biletele cu evenimente pre-meci. Promoții: selecțiile Bet Builder sunt eligibile pentru SuperBonus și SuperAvantaj, conform regulilor promoțiilor.

selecțiile Bet Builder sunt eligibile pentru SuperBonus și SuperAvantaj, conform regulilor promoțiilor. Disponibilitate: piețele diferă de la un meci la altul și de la o competiție la alta.

Întrebări frecvente despre Bet Builder și pariurile pe cornere, cartonașe și jucători

Ce este Bet Builder?

Este o funcție care îți permite să combini două sau mai multe selecții din același eveniment într-un singur pariu personalizat, cu cotă totală calculată automat.

Pot combina cornere și cartonașe într-un Bet Builder?

Da, dacă ambele piețe sunt disponibile pentru meciul respectiv. La Superbet, Bet Builder acceptă, printre altele, total cornere, total cartonașe, total faulturi, total ofsaiduri, marcatori și rezultat.

Cum se numără cartonașele la pariuri?

Când pariul nu specifică culoarea, galbenul se numără ca 1 și roșul ca 2, iar un jucător are cel mult 3 cartonașe luate în calcul. Cartonașele primite de jucători înlocuiți, rezerve sau antrenori nu se numără.

Ce este Super Sub?

Super Sub este o funcție prin care, dacă titularul pe care ai pariat este înlocuit, înlocuitorul preia automat pariul. Se aplică pariurilor pe jucători din competițiile eligibile, pre-meci și live, pe timpul regulamentar.

Există o cotă maximă la Bet Builder?

Da. La Superbet, cota maximă pentru un pariu Bet Builder este 1.500, iar numărul de selecții nu are o limită fixă, depinzând de oferta fiecărui meci.

Pot folosi Cash Out la un Bet Builder?

Momentan, Cash Out este disponibil doar pentru biletele Bet Builder care conțin evenimente pre-meci.

Pentru ce sporturi există Bet Builder?

Pentru fotbal (înainte de meci și live), baschet (Euroliga și NBA), eSoccer, hochei (NHL), fotbal american și baseball (MLB).

Concluzie: cum folosești Bet Builder și pariurile pe cornere, cartonașe și jucători

Bet Builder și piețele pe cornere, cartonașe și jucători îți permit să construiești pariuri mai specifice, dar cer atenție la reguli: cum se numără cartonașele, cum se validează statisticile, ce se întâmplă dacă un jucător nu participă și faptul că fiecare selecție trebuie să fie câștigătoare. La Superbet, piețele sunt disponibile în oferta meciului, în SuperPariuri și în Bet Builder, iar Super Sub acoperă înlocuirea titularilor la pariurile pe jucători. Niciun pariu nu garantează un rezultat.

Joc responsabil: jocurile de noroc sunt interzise minorilor (18+), implică risc financiar și trebuie să rămână o formă de divertisment, nu o sursă de venit. Stabilește limite clare de buget și de timp.