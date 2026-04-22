Biletele pentru Star Wars: The Mandalorian and Grogu au fost puse în vânzare începând de astăzi, în cinematografele partenere din România, aducând fanii universului Star Wars cu un pas mai aproape de celebra galaxie îndepărtată. Filmul, regizat de Jon Favreau și produs de Kathleen Kennedy, se lansează pe marile ecrane cu avanpremiere începând din 20 mai și va putea fi vizionat şi în formatele speciale IMAX 3D, 4DX 3D și Dolby Atmos.

Filmul îi aduce în distribuție pe Pedro Pascal, Sigourney Weaver și Jeremy Allen White, într-o nouă poveste plasată în vastul univers creat de George Lucas.

De aproape cinci decenii, Star Wars este mai mult decât o serie de filme – este o poveste care a unit generații întregi de spectatori. Pentru cei care au crescut cu trilogia originală, pentru fanii care au descoperit universul prin serialele recente sau pentru copiii care îl întâlnesc pentru prima dată pe Grogu, „The Mandalorian and Grogu” promite o experiență cinematografică pentru toate vârstele.

Filmul continuă povestea care a început în serialul fenomen The Mandalorian, aducând-o pentru prima dată pe marele ecran într-o aventură grandioasă, plină de acțiune, mister și emoție.

După căderea Imperiului, galaxia rămâne instabilă, iar foști lideri imperiali operează în continuare din umbră. În acest context tensionat, Noua Republică apelează la unul dintre cei mai cunoscuți vânători de recompense: Din Djarin, care pornește într-o nouă misiune alături de ucenicul său neobișnuit, dar incredibil de puternic – Grogu. Călătoria lor îi va purta prin colțuri periculoase ale galaxiei, unde loialitatea, curajul și legătura dintre mentor și discipol vor fi puse la încercare.

O altă premieră precede lansarea filmului: coloana sonoră originală va fi disponibilă înainte de premiera oficială. Atmosfera epică a filmului este completată de muzica semnată de compozitorul premiat cu Oscar, Ludwig Göransson, care va fi lansată digital înainte de debutul filmului în cinematografe, urmând ca edițiile pe vinil să fie disponibile începând cu începutul lunii iunie.

Articol susținut de Forum Film România