Bill Gates avertizează că guvernele nu sunt pregătite pentru impactul AI asupra locurilor de muncă: „Multe vor dispărea pentru totdeauna”

Bill Gates a cerut ca anumite locuri de muncă din diferite sectoare să fie „rezervate oamenilor” pentru a împiedica înlocuirea lor de către inteligența artificială (AI), și și-a exprimat îngrijorarea că guvernele nu sunt pregătite pentru impactul pe care îl va avea această tehnologie, relatează The Guardian și Reuters.

Miliardarul și cofondatorul Microsoft a făcut comentariile într-un amplu eseu, de 6.000 de cuvinte, pe care l-a publicat miercuri pe blogul său sub titlul „Era turbulentă a inteligenței artificiale a sosit. Alegerile pe care le facem sunt esențiale”.

El a comparat necesitatea de a proteja anumite roluri de AI cu modul în care funcționează rezervațiile naturale pentru protejarea mediului.

„Multe locuri de muncă vor dispărea pentru totdeauna”, a scris acesta în primul său material amplu despre AI din ultimii trei ani. „Cred că, pe măsură ce AI și roboții se perfecționează, vom pune deoparte anumite lucruri pe care doar oamenii să le facă”, a continuat el, adăugând:

„Am început să numesc acest domeniu «rezervat oamenilor». Îmi place această expresie deoarece mă face să mă gândesc la rezervațiile naturale – locuri în care am putea construi clădiri și drumuri, dar alegem să nu o facem deoarece pierderea ar fi prea mare”.

El a dat drept exemple profesioniștii din domeniul sănătății care au avut grijă de tatăl său, care a murit de boala Alzheimer în urmă cu șase ani.

„Era ceva în îngrijirea pe care i-au oferit-o tatălui meu care era în mod irepetabil uman; niciun robot nu ar fi putut și nici nu ar fi trebuit să facă acel lucru”, a spus el. „Imaginați-vă un robot care vă dă vestea îngrozitoare că aveți o boală incurabilă. Nu există niciun motiv tehnic pentru care nu ar putea face acest lucru. Și totuși, nu ar trebui să o facă”, a subliniat Bill Gates.

Bill Gates îndeamnă guvernele din jurul lumii să reglementeze AI

Miliardarul avertizează în eseul său că guvernele nu sunt pregătite pentru amploarea impactului AI.

„Prioritatea absolută este o sarcină monumentală: crearea unui cadru național și internațional pentru gestionarea AI”, a scris el.

„După atacurile de la 11 septembrie, guvernul SUA a trecut prin cea mai amplă reorganizare de după cel de-al Doilea Război Mondial, cu scopul de a îmbunătăți o singură funcție: securitatea națională. AI va necesita mult, mult mai mult. Va afecta securitatea națională, precum și ocuparea forței de muncă, educația, impozitarea, energia, alegerile, aerul și apa, sănătatea publică, sistemul financiar, aplicarea legii, transporturile, terenurile publice și sistemele IT”, a continuat acesta.

„Este firesc să ne întrebăm dacă instituțiile lumii sunt capabile să îndeplinească sarcina de a concepe și implementa această nouă arhitectură”, a subliniat el.

Gates a mai spus că, în cadrul unui efort global, „va fi necesară o anumită cooperare între SUA și China”.

Miliardarul spune că vrea să medieze discuțiile dintre SUA și China în privința AI

El a declarat într-un interviu publicat separat de agenția Reuters miercuri că intenționează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping mai târziu în cursul acestui an, fiind dornic să propună eforturi globale pentru diminuarea riscurilor tot mai mari generate de inteligența artificială.

Cofondatorul Microsoft a declarat pentru Reuters că este de părere că China ar putea accepta restricționarea lansării unor modele de AI potențial periculoase dacă SUA ar lua mai întâi inițiativa în acest sens.

„Întreaga lume ar merge în aceeași direcție”, a spus Gates, care s-a întâlnit cu Xi în urmă cu trei ani. El a fost primul antreprenor străin primit de președintele chinez după pandemia de COVID-19.

Gates a mai spus că ar dori să propună ca țările să monitorizeze capacitatea AI de a crea molecule și de a desfășura atacuri biologice. El consideră că astfel de restricții nu ar împiedica dezvoltarea industriei tehnologice.

„În trecut, tehnologia nu a făcut niciodată acest lucru”

Președintele Xi „ar putea fi surprins de cât de vehement sunt”, a spus Gates. El a afirmat că China protejează copiii împotriva dependenței de companionii AI, însă consideră că puțini lideri din întreaga lume se ridică la nivelul momentului pentru a anticipa și preveni multitudinea de efecte negative potențiale ale AI.

„Da, în trecut, tehnologia nu a făcut niciodată acest lucru. De data aceasta este diferit. Este asemenea unei etape evolutive care necesită o gestionare politică extraordinară din partea societății în ansamblu”, a subliniat el.

În ianuarie, Gates a adoptat un ton mai optimist în privința AI, însă de atunci a devenit îngrijorat de faptul că aceasta poate desfășura atacuri cibernetice, în timp ce înlocuiește locuri de muncă și creează dependență psihologică în rândul utilizatorilor.

De exemplu, tehnologii dezvoltate de OpenAI, Anthropic și Meta Platforms au spart recent site-uri reale în cadrul unor operațiuni care ar fi trebuit să fie evaluări de securitate cibernetică în condiții de izolare.

„Aceste incidente de securitate sunt șocante și ar trebui să îi uimească pur și simplu pe oameni”, a declarat Gates pentru Reuters.

Idei pentru o plasă de siguranță socială în fața perturbărilor provocate de AI

În eseul publicat pe blogul său, el a cerut crearea unei noi organizații internaționale care să gestioneze AI, amintind în acest sens de structurile pentru inspecții nucleare, care reglementează la nivel mondial aviația sau acordurile pentru protejarea stratului de ozon.

El a mai declarat că va discuta cu angajații Anthropic și OpenAI, ambele companii pregătindu-se pentru listări pe bursă de proporții.

În atenția lui Gates se află diverse idei pentru a aborda tulburările sociale pe care le poate provoca AI. Printre acestea se numără impozitarea veniturilor companiilor care folosesc „tokenuri” sau rezultatele AI pentru a înlocui forța de muncă, ceea ce ar putea contribui la finanțarea unei plase de siguranță socială.

„Tokenii” se referă în acest context la la unitățile de text pe care modelele de inteligență artificială le procesează și le generează. În ultimul an și jumătate aceștia au devenit o unitate de măsură privind utilizarea AI, fiind folosite de companiile dezvoltatoare pentru a-și factura clienții.

Gates a spus de asemenea că protestele comunităților împotriva centrelor de date nu surprind problema mai amplă. „Așteptați până când va da cu adevărat peste cap piața muncii”, a avertizat el.